Dopo due anni riaprono al pubblico, tutti insieme, i forti di Colico

Il Museo della Guerra Bianca, che a Colico gestisce Forte Montecchio Nord, Forte Fuentes e, dal 2 giugno 2019, anche la restaurata Torre di Fontanedo, ha annunciato la riapertura anticipata ed estesa delle tre strutture dopo due anni di Covid.

I forti di Colico, soggetti a lavori di manutenzione e conservazione che non si sono mai fermati neanche nei periodi di chiusura al pubblico a causa della pandemia, tornano più belli che mai con diverse novità nella loro fruizione, soprattutto a Fuentes dove è stato restaurato il Roccolo: sarà a disposizione una zona solarium, un nuovo percorso di visita, una nuova zona di bigliettazione e presto sarà dotato di rinnovata cartellonistica.

Nuove guide giovani e competenti

Forte Montecchio Nord, inoltre, godrà dell'impegno di un rinnovato e rinforzato corpo guide: giovane, del territorio, motivato ed entusiasta. Un corpo guide che sarà anche coadiuvato da ragazzi competenti del territorio grazie all'impegno assunto con Fondazione Comunitaria del Lecchese e Lario Reti per l'estensione dei giorni di apertura, l'ampliamento della fruibilità dei siti, l'impiego di studenti in collaborazione con diversi istituti del territorio.

Unificati i giorni e uniformate le modalità di visita con un "non stop" dalle 10 alle 17 sui tre siti negli stessi giorni: quando è aperto Forte Montecchio Nord, sarà aperto anche Forte Fuentes e la Torre di Fontanedo secondo i calendari costituiti.

Uno sforzo che vuole sottolineare il sempre più stretto rapporto con il territorio, la sua vocazione turistico-culturale, in armonia con la natura e le bellezze paesaggistiche che circondano i siti stessi - spiegano dal Museo della Guerra Bianca - Dopo due anni di sofferenza l'auspicio è che noi tutti riusciamo a dedicarci, pur in questo periodo altrettanto difficile, un momento di relax 'intelligente', arricchente e che vuol sempre essere un messaggio di pace trasversale: conoscere la storia per costruire la pace".

Apertura Forte Fuentes

Apertura Forte Montecchio

Apertura Torre di Fontanedo