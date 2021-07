Prove di normalità: uffici comunali aperti senza prenotazione al mercoledì

Prove di normalità pre-covid. Con l'ingresso in zona bianca, anche il Comune di Lecco riapre alle visite senza appuntamento: a partire dal 7 luglio, infatti, il mercoledì dalle 9 alle 12 gli uffici comunali saranno aperti al pubblico senza prenotazione.

Restano ancora attive e necessarie le prenotazioni in vigore prima dell'emergenza (come per il cambio di residenza e il rilascio della carta d'identità elettronica) e per le procedure di accesso agli atti dello Sportello Unico Edilizia, così come rimangono valide le disposizioni vigenti in tema di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale all'interno delle sedi comunali, nonché le procedure di misurazione della temperatura corporea, di utilizzo del gel disinfettante per le mani e il mantenimento del distanziamento interpersonale.

Il servizio di informazione e accoglienza turistica del Comune di Lecco sito in piazza XX Settembre ha ampliato gli orari di apertura al pubblico nelle giornate di sabato e domenica.

I nuovi orari di apertura al pubblico sono i seguenti: da lunedì a venerdì (festivi compresi) dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, sabato e domenica dalle 9 alle 13 e dalle 13.30 alle 18.