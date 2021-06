Aperture estive per il museo interattivo della Valle dell’Adda

Anche visite guidate e laboratori per bambini al museo dedicato all'Adda, ideato per far conoscere al pubblico la storia, la cultura e la natura degli ambienti lambiti dalle acque del fiume. È stato infatti stilato il calendario delle aperture estive domenicali del Museo Muva, il museo interattivo della Valle dell’Adda ospitato al pianterreno di Villa Gina a Trezzo sull’Adda, sede del Parco Adda Nord, a poca distanza dalla provincia di Lecco dove l'Adda torna ad essere fiume creando anse e scenari naturalistici di pregio, in particolare nella tratta tra Olginate e Paderno, passando per Airuno, Brivio e Imbersago. Il museo è caratterizzato da elementi innovativi, complessi ed unici perché, nel suo insieme, adotta un approccio “hands on” associato ad un impiego di tecnologia multimediale interattiva.

Si comincia domenica 4 luglio con visita guidata, si prosegue poi domenica 25 luglio e domenica 1 agosto con laboratorio per bambini e infine domenica 29 agosto con la visita guidata. Il museo apre dalle ore 14 alle 17.30, le attività proposte inizieranno alle 14.30. Il costo d’ingresso è di 4 euro, 2 euro per bambini dai 6 ai 14 anni, gratis dai 5 anni in giù. Per i residenti nei 35 comuni del Parco il biglietto costa 3 euro. Il supplemento per la visita guidata è di 4 euro, il costo del laboratorio per bambini è di 5 euro. Per maggiori informazioni o per prenotare un’attività si può scrivere una mail a muva.adda@gmail.com.