Pochi click per trovare il parcheggio a pagamento a colpo sicuro. Nata dalla collaborazione tra i ragazzi dell'Istituto Maria Ausiliatrice, LineeLecco, Tentori Alessandro srl, Ideatech srl e CFP Consolida, l'app fast&park permette di rintracciare nel giro di qualche secondo l'area libera più vicina a noi: un'app che si colloca nell'ambito della smart mobility e cerca di risolvere il sentito problema della ricerca dell'area di sosta nella città capoluogo, comprese quelle dell'ospedale Manzoni di via dell'Eremo.

Come scaricare fast&park e trovare parcheggio a Lecco

Una novità presentata nel momento moderato dalla professoressa Laura Arrigoni, docente d'imprenditorialità.

“L’idea è nata in estate ed è stata sviluppata in gruppo, anche passando da un sondaggio diffuso sui social network - ha raccontato Michele Valsecchi, studente dell'IMA -. Siamo andati da LineeLecco e Tentori Srl a proporre questo progetto condiviso e ci hanno dato una grossa mano; a parte un inizio caratterizzato da alcuni problemi tecnici, che comunque ci ha permesso di lavorare parallelamente con IdeaTech, abbiamo unito la grafica per l’interfaccia dell’app realizzata insieme a una classe di CFP Consolida ed è uscito un buon lavoro”.

“Siamo stati contenti di dare il nostro contributo per un progetto che vede coinvolta tutta la città”, ha spiegato il rappresentante della Tentori Alessandro srl che ha in gestione i parcheggi di Isolago e Vallo.

“Abbiamo accettato al volo la proposta perché è qualcosa che serve alla città di Lecco, anche noi come azienda avevamo intrapreso questo progetto e abbiamo accolto l’idea a piene mani - ha fatto presente il geometra Matteo Anghileri di LineeLecco -. Il trasferimento dei nostri dati non è stato così semplice”.

Marco Milani, fondatore di Ideatech, ha vissuto tutte le fasi del progetto: “Sono stato tra gli ottocento a partecipare al primo sondaggio e dopo qualche mese la professoressa Arrigoni mi ha informato della partenza del percorso. La connessione è stata così potente che ha messo insieme un’esigenza vera a dei partner competenti: la scuola non ha mollato un secondo. Potrebbe essere il primo passo verso uno sviluppo ulteriore”.

Presente al momento anche Renata Zuffi, assessore alla mobilità sostenibile del Comune di Lecco nonché insegnante dell'IMA per quasi un decennio: “Da insegnante penso che questo progetto metta in mostra il bello della scuola e di riuscire a portarlo fuori grazie al supporto di adulti intelligenti, nel senso pieno della parola. La vostra partecipazione alla scuola fa bene ai ragazzi”. Da assessore, invece, “sono orgogliosa di vedere un tessuto fatto da scuola e imprenditoria che sia così attento”.

Chiusura affidata a un'orgogliosa suor Marilisa Miotti, preside della secondaria di secondo grado: “Questo risultato è arrivato grazie alla cooperazione di tutti. Il bello è che è stata portata avanti fuori dalle mura della scuola: ho raccolto il desiderio degli studenti verso il fare qualcosa per il bene comune”.