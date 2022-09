La Banca del tempo di Valmadrera chiama a raccolta i soci per nuove idee

La Banca del tempo di Valmadrera è pronta a ripartire: sono moltissime infatti le iniziative che verranno realizzate nel prossimo periodo autunno/inverno e i promotori chiamano a raccolta i cittadini per un incontro in cui "intendiamo raccontarvi cosa vorremmo fare insieme, con tutti voi". L'appuntamento è a venerdì 16 settembre alle ore 18.

Si partirà sabato 17 settembre con una gita sul territorio attesa da tre anni, quindi spazio alla ripartenza del Caffè delle mamme, a una importante mostra di quadri che si svolgerà a Villa Ciceri e all'attesissimo baratto del 2 ottobre. "Queste sono solo le prime iniziative, ma altre le sentirete in riunione - spiega il presidente dell'associazione, Falvio Passerini - Tireremo anche le somme sulle iniziative della scorsa primavera e ascolteremo le vostre idee per nuove attività che vorrete proporre".

Modifica allo Statuto, richiesto un quorum alto

"Approfitteremo dell'incontro per adeguare, come richiestoci dalla Provincia di Lecco, il nostro Statuto al D.Lgs n. 117/2017, apportando una piccola modifica a quello approvato nel maggio 2019. I soci dovrebbero aver ricevuto i documenti formali via email, nel caso non vi siano arrivati fatecelo sapere e/o passate dallo sportello per ritirarne una copia. Vista la necessità di adempiere alla modifica dello Statuto è importante raggiungere un quorum molto alto e quindi chiediamo la presenza a tutti i soci in regola con l'iscrizione, oppure di passare a compilare la delega alla loro rappresentanza. Ricordiamo, quindi, che sarà possibile votare per un massimo di tre deleghe, ma che i membri del Direttivo non possono esprimerne nessuna".

La riunione si concluderà con il consueto momento conviviale e sarà trasmessa via Facebook sulla pagina della Banca del tempo.