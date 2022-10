Si cerca Brandy, "Aiutateci a ritrovare il nostro cane"

"Ieri pomeriggio il nostro cane è scappato e purtroppo non riusciamo più a ritrovarlo. Si chiama Brandy, la vedete nelle foto, se doveste notarla in giro per favore contattateci". L'appello è giunto oggi alla redazione di LeccoToday da parte di Lara, residente a Olgiate Molgora, nella Brianza Lecchese. Da ieri è molto preoccupata perchè non trova più il suo cane, scappato in zona Cernusco Lombardone, dove potrebbe trovarsi ora.

"Il cane è buono, ma ha un po’ di paura - aggiunge la padrona, nella speranza che possa essere ritrovato al più presto - È avvicinabile se si resta calmi. Grazie mille in anticipo a chiunque dovesse aiutarci ad avere sue notizie". Questo il numero da contattare: 347 2411828, Lara.