L'appello del canile di Merate: "Aiutateci a trovare un veicolo"

Il canile di Merate cerca un mezzo per trasportare gli amici a quattro zampe nelle loro necessità, ad esempio per recarsi dalla veterinaria.

È questo l'appello lanciato da volontari e volontarie della struttura e veicolato dalla Lega nazionale per la difesa del cane, che ha diramato il messaggio attribuendolo per gioco a uno dei cani ospiti. "Ciao amici del canile di Merate , sono Lapo, un bellissimo, intelligence e furbo mix pastore ormai non piu giovanissimo - si legge nel testo - Sono qua a chiedervi un enorme, gigantesco, aiuto per noi ospiti del canile di Merate! Avremmo bisogno di una macchina in dono da utilizzare per poterci spostare in caso di necessità... ad esempio per andare dalla nostra veterinaria! Non serve un bolide incredibile, tanto noi andiamo pianino. Serve un mezzo che riesca a contenere nel retro un kennel grande. C'e qualcuno che ci può aiutare? Per qualsiasi informazione contattate pure il canile di Merate al numero 039 9275380. Grazie di cuore a tutti da Lapo e gli altri ospiti del canile".

Il messaggio