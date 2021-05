Tamburi giapponesi, giocolieri e balli albanesi per le vie della città

Regalare momenti di spensieratezza tramite attività teatrali e culturali in luoghi non abitualmente usati a tale fine. Nato con questo scopo, sta riscuotendo successo il progetto "Arte vaga_mente", patrimonio immateriali offresi, eventi organizzati dal servizio turismo e cultura del Comune di Lecco nei rioni, in luoghi della quotidianità come parchi, terrazzi, balconi e parcheggi.

Sta terminando il primo ciclo di appuntamenti che ha visto protagonisti i tamburi giapponesi (Taiko) dell’Associazione Taiko Lecco, capaci di mettere in scena musica e sonorità orientali in luoghi inusuali. Le ultime esibizioni, rimandate da martedì 11 maggio a mercoledì 12 causa maltempo, si svolgeranno entrambe ad Acquate (ore 18 e ore 19.30).

Il programma

Gli eventi di intrattenimento per la città continuano ora grazie al contributo di Spazio Bizzarro che, a partire da giovedì 13 (ore 18 a Belledo, ore 19.30 a Germanedo), porterà in città spettacoli di danza con il fuoco e manipolazione delle fiamme, esibizioni di giocoleria con clave e roue cyr. Sono previste repliche per martedì 18 (ore 18 ad Acquate, ore 19:30 a Rancio) e giovedì 20 (ore 18 e 19.30 a Castello).

Nel fine settimana spazio ai balli e alle musiche balcaniche: la tradizione albanese, grazie all'Associazione Igrupi Valleve Shqiponja, verrà messa in scena domenica 16 (ore 18 a Laorca, ore 19.30 a Pescarenico). A questo collegamento il programma completo con appuntamenti fino al 6 giugno.

In caso di pioggia o maltempo gli eventi infrasettimanali nei quartieri sono rinviati al giorno successivo; gli appuntamenti domenicali sono rinviati alla domenica successiva.

