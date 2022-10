Artesfera, con "Oblivion" parte la nuova stagione teatrale

Non solo cinema. A metà ottobre Artesfera di Valmadrera ha aperto le porte ai suoi spettatori inaugurando la rassegna di cineforum che è partita alla grande. Più di settanta gli abbonamenti venduti finora e numerose le presenze in sala ogni giovedì per questo appuntamento col grande schermo. La stagione 2022/2023 segna la ripresa, dopo il grande stop con il covid si ricerca una nuova normalità. “Dopo aver sentito tanto la mancanza di aggregazione, i luoghi dove far comunità appaiono ancora più preziosi ai nostri occhi. Un grande grazie va allora innanzitutto al gruppo dei volontari, ai veterani che non hanno mai smesso di credere nel progetto di Artesfera, e alle new entry che hanno deciso di condividere questa esperienza con noi”, spiega l'associazione.

La nuova stagione teatrale di Artesfera

Oltre agli amanti del cinema, “siamo pronti a portare sulle poltroncine di Artesfera anche gli appassionati di teatro. Venerdì 11 novembre prende il via la rassegna teatrale 2022/2023 che porterà sulla scena valmadrerese cinque grandi protagonisti dello spettacolo. Il sipario si aprirà alle ore 21.00 sugli Oblivion, noto quintetto musicale definito come “I cinque sensi della satira musicale”, con il loro “Oblivion Rhapsody”. Il gruppo, che ha composto anche i promessi sposi in 10 minuti, è pronto a mostrarci la summa dell’universo Oblivion come non l’abbiamo mai visto né sentito prima d’ora. Uno show messo in piedi per festeggiare l’anniversario dei primi dieci anni di tournée insieme: in piena crisi di mezza età i cinque rigorosi cialtroni sfidano sé stessi con un’inedita e sorprendente acustica della loro opera omnia. Tutto il meglio (e il peggio), quello che non ricordiamo e quello che più amiamo delle loro performance sarà composto in un viaggio che collega mondi mai avvicinati prima d’ora. Un’incredibile esperienza dal vivo con cinque voci, una chitarra, un cazzotto e miliardi di parole, suoni e note scomposti e ricomposti a prendere nuova vita sul palco di Artesfera”.

A seguire, tra dicembre e aprile, saranno altri grandi dello spettacolo ad andare in scena: Roberto Mercadini si esibirà in "La più strana delle meraviglie", seguito da Enrico Bertolino con "Instant Theatre". Paolo Nani darà sfoggio della sua bravura con "La lettera", mentre chiuderà la rassegna Leonardo Manera con il suo "Homo modernus". Per non perdere questi cinque grandi eventi è possibile abbonarsi all’intera rassegna teatrale, che permette di assicurarsi il posto tra il pubblico. Si può acquistare online dal sito www.artesfera.it, oppure direttamente in biglietteria giovedì e sabato dalle 20.30, oppure domenica dalle 16.00.