"Mamme rock" all'asilo per la Festa della Mamma

Dopo la Festa del Papà quella della Mamma, sempre all'insegna di musica e divertimento. Grande entusiasmo ieri sera da parte del personale degli asili paritari della Rete della Valle San Martino (scuola dell'infanzia paritaria Angeli Custodi di Carenno, scuola dell'infanzia paritaria Mere Susanne di Torre de' Busi e scuola dell'infanzia paritaria Papa Giovanni XXIII di Vercurago) per lo show "Mamma Rock" proposto da maestre ed educatrici.

L'iniziativa segue "C'è posta per te", "La corrida" e "Il karaoke dei papà" e rappresenta un'altra prova dei "Giochi senza frontiere", che quest'anno sono stati proposti ai genitori e ai bambini delle 3 scuole per ritrovare la gioia di giocare insieme dopo l'isolamento di questi ultimi due anni causa covid.

Una festa dedicata alle mamme sul canale YouTube della parrocchia di Vercurago e Pascolo è stato il pretesto per dare il via alle danze e alla musica. 28 mamme delle tre scuole si sono così sfidate in 3 prove: Testa: trovare parole in un cruciverba che richiamano il significato di essere Mamma; Cuore: comporre un puzzle con la poesia di Tagore dedicata proprio alle mamme; Coraggio: scoppiare 5 palloncini con il fondo schiena.

Tra la commozione nella lettura della poesia e i sorrisi nel mettersi in gioco per i propri figli, con un pizzico di sana competizione, le mamme hanno così portato avanti il punteggio dei Giochi senza frontiere con la vittoria della mamma di Giorgia della scuola dell'infanzia paritaria Angeli Custodi di Carenno.

"Un particolare ringraziamento - spiegano le maestre - va ai presidenti delle scuole don Andrea, don Marcello e don Daniele, che hanno cucinato tra battute e scherzi una deliziosa torta a forma di cuore. Adesso ci attende la grande sfida dei nostri bambini, che il 25 maggio presso il castello Sforzesco di Milano si affronteranno per conquistare l'ultimo punto e decretare i campioni 2022".