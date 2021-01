La colletta alimentare dell'asilo di Molina per aiutare i concittadini più bisognosi

La pandemia non ha fermato la bella iniziativa di solidarietà che coinvolge da anni bambini e genitori della scuola materna mandellese in accordo con la Confraternita di San Vincenzo

Il momento organizzato all'asilo di Molina per la consegna dei pacchi con il cibo per i concittadini più bisognosi.

Un cammino, quello della solidarietà, che non si arresta nemmeno in tempo di pandemia. Al quindicesimo anno di svolgimento dell'iniziativa, i bambini e i genitori della scuola materna "Carlo Carcano" di Molina - Mandello del Lario - hanno donato ancora una volta un elevato quantitativo di generi alimentari di prima necessità alla Confraternita San Vincenzo in occasione della loro tradizionale "colletta alimentare".

Con i suoi 15 volontari attivi, la San Vincenzo assiste con merito 35 famiglie residenti tra Mandello, Abbadia e Lierna. Si tratta di interventi assistenziali coordinati con l'assessorato ai Servizi sociali, e nel portarli avanti risulta più che mai prezioso il contributo di solidarietà portato dalla cittadinanza, compreso quello dell'asilo di Molina e dei suoi piccoli.

Nei giorni scorsi i volontari dell'associazione solidale, Alma e Raimondo, hanno ritirato dal cortile della scuola dell'infanzia - alla presenza dei bambini e delle loro maestre - diversi pacchi contenenti generi non deperibili che andranno a portare un po' di sostegno alle famiglie in difficoltà economica messe ancora più a dura prova dall'emergenza sanitaria provocata dal Covid-19.

Guidati dalle insegnanti in un percorso formativo di fratellanza, i piccoli alunni hanno portato dalle loro case i pacchi dono. Un modo d'essere vicini alle persone più fragili anche in un'annata nella quale, a causa delle limitazioni anticovid, i bambini stessi non hanno potuto recarsi di persona al supermercato per acquistare gli alimenti insieme al personale dell'asilo. Visto l'ottimo quantitativo di cibo comunque raccolto, anche questa volta si è concretizzato un bel gesto di solidarietà verso il prossimo bisognoso.

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)