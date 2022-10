Dervio avrà un asilo nido pubblico senza costi per il Comune

Un asilo nido a Dervio. Il Comune ha ottenuto un milione e 200mila euro per realizzarlo. Si tratta dell'ennesimo lavoro pubblico che l'Amministrazione comunale riesce a ottenere grazie a un continuo impegno alla ricerca di bandi e finanziamenti. La costruzione del nuovo asilo nido sarà infatti completamente coperta con fondi statali e non ci sarà alcun costo per il Comune.

Piena la soddisfazione dell'Amministrazione comunale come spiega il sindaco Stefano Cassinelli: "Con questo risultato andiamo a rispondere a una esigenza del territorio per avere un asilo nido pubblico. Ancora una volta il continuo lavoro degli amministratori per reperire fondi e mantenere rapporti istituzionali di ottimo livello ha prodotto un risultato i cui benefici ricadranno sulla popolazione e sulle future generazioni offrendo un servizio in più alle giovani famiglie".

Il primo cittadino sottolinea un altro aspetto importante di questo successo: "Si arriva a questi risultati con un impegno ininterrotto e un lavoro di squadra. Credo sia doveroso ringraziare l'assessore Sandro Cariboni e l'ingegner Marco Raveia per avere operato da un punto di vista tecnico per arrivare a ottenere questo milione e 200mila euro per Dervio. Indispensabile è stato anche il lavoro dell'Ufficio tecnico e degli altri dipendenti del Comune a cui chiediamo grandi sforzi e il massimo impegno per il nostro paese e quindi li ringraziamo per il loro lavoro".

"Preziosa sinergia con altri Comuni"

Cassinelli infine mette in evidenza la sinergia e la grande collaborazione con gli altri Comuni del territorio: "Un doveroso grazie va ai comuni di Bellano, Sueglio, Valvarrone e Dorio che hanno sostenuto il progetto di Dervio come di interesse sovracomunale. L'ottima collaborazione e i rapporti istituzionali instaurati con le altre amministrazioni ci permettono di avere più peso ai tavoli istituzionali e nella ricerca di fondi".