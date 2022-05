Gli asinelli Cisco e Peppa fanno festa con i bambini a Dervio

I bambini incontrano gli asini per una giornata di giochi e festa. La manifestazione si è svolta domenica tra i monti sopra Dervio, su organizzazione del Comune. Si tratta del secondo appuntamento proposto nelle ultime settimane che ha come protagonisti i simpatici asinelli.

Anche in questa occasione hanno partecipato decine di bambini, in tutto una cinquantina, con relativi accompagnatori. Il ritrovo è andato in scena alle 9.30 in paese: da lì è partita la camminata accompagnata dagli asini Cisco e Peppa, con sosta a Pianezzo per ascolrae un racconto. All'arrivo in località Mai sono andati in scena giochi con i bambini (ad esempio Bandiera), quindi un laboratorio per realizzare un asinello con i tappi di sughero al quale è seguita l'attività relazionale con gli asini.

Il Comune di Dervio, al termine della manifestazione, ha tenuto a ringraziare Giovanni Russo e "Quel Raglio del Lago di Como", il Gruppo montagna, la Coop, Elena Pandiani, Leyla Fumagalli.