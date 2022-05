"Al Governo chiediamo di restituire piena dignità alle Province"

Uno sguardo al prossimo futuro degli enti locali. La presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann ha partecipato mercoledì a Roma all'Assemblea dei presidenti di Provincia, dal titolo "Costruire la nuova Provincia. Dalle riforme necessarie ai modelli da condividere", convocata dall'Unione delle Province d'Italia - Upi.

Si è trattato della prima Assemblea in presenza dopo la lunga pausa imposta dalla pandemia e la prima per i tanti presidenti eletti nella passata tornata amministrativa.

I presidenti si sono confrontati, anche con rappresentanti del Governo, su tematiche prioritarie come la revisione del Testo unico degli enti locali, con il Disegno di legge predisposto dal Governo per risolvere le criticità aperte dalla legge Delrio, su cui non si è ancora pronunciato il Consiglio dei ministri; la situazione finanziaria delle Province, anche alla luce degli ultimi provvedimenti del Governo; il modello di Provincia che deve emergere da una profonda innovazione dell'ente.

Cosa prevede il Disegno di legge

Il Disegno di legge prevede, per le Province, l'ampliamento delle funzioni fondamentali, tra cui quelle relative all'adozione del piano strategico triennale, la gestione e l'organizzazione dei servizi pubblici di ambito provinciali, la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale, la pianificazione territoriale di protezione civile, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente. Inoltre, rispetto agli organi, il testo reintroduce la Giunta provinciale e allinea i mandati di Consiglio e presidente a 5 anni.

Le richieste sono state formalizzate in un Ordine del giorno sottoscritto da tutti i presidenti delle Province italiane, che sarà votato da tutti i Consigli provinciali per essere inviato, con la firma dei 76 presidenti e dei 900 consiglieri provinciali in rappresentanza di oltre 5.500 Comuni e più di 32 milioni e 500mila cittadine e cittadini, al presidente della Repubblica, alla presidente del Senato, al presidente della Camera dei Deputati, al presidente del Consiglio e a tutto il Governo.

"Momento di confronto e condivisione"

"L'assemblea ha rappresentato un momento di confronto e condivisione tra i presidenti - commenta la presidente Hofmann - utile per definire iniziative politiche a sostegno delle richieste delle Province, in particolare rispetto agli organi, alle funzioni e alle risorse, per compiere un significativo passo in avanti verso una revisione complessiva e strutturale dei nostri enti, per riportare le Province a recuperare la piena dignità di istituzione della Repubblica. Ora occorre un'accelerazione da parte del Governo, che deve approvare quanto prima il testo in Consiglio dei Ministri, in modo che possa iniziare la discussione in Parlamento. L'obiettivo è assicurare alle Province le risorse necessarie per garantire i servizi essenziali e lanciare un piano di investimenti per la messa in sicurezza delle scuole superiori e della rete viaria provinciale; strumenti e mezzi per garantire ai territori amministrati servizi eccellenti e in grado di sostenere la ripresa economica, occupazionale e sociale. Solo così potremo costruire la nuova Provincia che serve al Paese, che semplifica l'amministrazione sul territorio e promuove lo sviluppo locale".