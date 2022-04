Una forza in più per il Comune di Ballabio

Una assunzione per il Comune di Ballabio. Viene così ristabilito il numero dei dipendenti dell’Ufficio Segreteria comunale con l’Assunzione di Matteo Avallone, classe 1980, vincitore di un concorso effettuato tramite la Provincia di Lecco. Avallone, già dipendente del Comune di Casargo dal 2009, sarà alle dipendenze della Responsabile Antonella Mornico.

"Ho trascorso tanti anni a Casargo e mi sono sempre trovato bene sia con i colleghi sia con le Amministrazioni - dichiara Avallone - tuttavia questo concorso mi ha permesso di passare dalla categoria B3 alla categoria C. Ringrazio tutti quanti per l’accoglienza, sono entusiasta per questa nuova esperienza e voglioso di far bene".

Bussola: "Siamo intervenuti pur con tutte le difficoltà burocratiche"

Soddisfazione del sindaco Giovanni Bruno Bussola per una nuova assunzione quanto mai provvidenziale. "Negli ultimi anni - afferma il sindaco Bussola - complici anche alcuni pensionamenti, avevamo visto ridursi il numero dei dipendenti e pertanto abbiamo deciso di intervenire pur con tutte le difficoltà derivanti dalla burocrazia. Entra quindi a far parte della nostra squadra un dipendente preparato, competente e residente in Valsassina. Credo che il capitale umano sia la vera forza di una azienda, anche pubblica. Al signor Avallone va il mio augurio di buon lavoro".