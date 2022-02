L'Agenzia delle Entrate è in vendita e costa quasi otto milioni

La vecchia casa dell'Agenzia delle Entrate è in vendita. Da martedì 17 settembre 2019, infatti, l'ente statale ha definitivamente abbandonato l'enorme stabile presente in via Igualada, 8, per occupare i locali di corso Promessi Sposi, nello stabile gemello rispetto a quello dove trova posto il Tribunale di Lecco. Di conseguenza il precedente complesso direzionale da 8.161 metri quadrati è rimasto chiuso e da qualche giorno è stata anche bandita l'asta online per trovare un acquirente.

Agenzia delle Entrate in vendita per 7,7 milioni

Come si legge sull'annuncio pubblicato da Real Estate Discount, la base d'asta è di 7,7 milioni di euro. Lo stabile si sviluppa come un unico blocco rettangolare distribuito su cinque piani fuori terra, un piano interrato ed un piano di copertura adibito a locali tecnici. Gli ambienti sono così impiegati:

piano interrato: autorimessa;

dal piano terra al piano quarto: uffici;

piano copertura: impianti tecnici, copertura praticabile;

Completa la proprietà un'area esterna di pertinenza adibita a parcheggio per i visitatori.

“Nel complesso l’immobile si presenta in buono stato di conservazione e manutenzione e risulta libero”, spiega l'agenzia.

Queste le informazioni accessorie disponibili:

Classe energetica: “D”

Superficie commerciale totale indicativa: 8161 mq

Uffici: 5782 mq

Autorimessa: 2861 mq

Archivio: 1763 mq

Terrazzi: 270 mq

Locali tecnici: 263 mq

Copertura praticabile: 1116 mq

Area esterna: 2545 mq





Il trasferimento

Pochi giorni prima del trasferimento venne diffusa una nota ufficiale firmata dal Direttore provinciale dell'Agenzia delle Entrate, Anna Petrazzuolo, e inviata ad autorità e associazioni professionali del territorio per illustrare nei dettagli la novità.