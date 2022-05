Aperta l'asta pubblica per cedere gli impianti di distribuzione del gas di Erve e Carenno

Aperta l'asta pubblica per la cessione a titolo oneroso degli impianti per la distribuzione di gas naturale nei comuni di Erve e Carenno. Si tratta della tappa finale di un cammino avviato alcuni anni fa dal Comune di Calolzio per la cessazione della società Ausm, l'azienda unica per i servizi municipalizzati. La base d'asta, come illustrato in una nota stampa a firma del sindaco di Calolzio Marco Ghezzi, è pari a 774.000 euro.

"Con provvedimento n.1 del 21 febbraio 2020, l?Amministratore Unico di Ausm aveva deliberato la cessione congiunta della rete del gas naturale di proprietà di Ausm nei vicini Comuni di Erve e Carenno, in quanto attività necessaria per la definitiva cessazione della società Ausm - ha spiegato Ghezzi - Con successiva deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 6 marzo 2020 il socio unico di Ausm, il Comune di Calolziocorte, ha poi autorizzato l?alienazione dei beni (tratti di rete, impianti e strumentazioni accessorie) destinati al servizio di distribuzione del gas naturale siti nei vicini Comuni Erve e Carenno, autorizzando Ausm a detta alienazione".

Ieri, lunedì 30 maggio, l?Ausm ha messo all?asta la parte di rete del gas di sua proprietà nei Comuni di Erve e Carenno al prezzo base d?asta di 774.000 euro. "Sui siti ufficiali del Comune di Calolziocorte e di Ausm si possono trovare tutti i riferimenti per avere maggiori informazioni - precisa infine il sindaco di Calolzio - Al termine di questa operazione, Ausm continuerà ed essere proprietaria della rete di distribuzione gas naturale del Comune di Calolziocorte, per la quale il Consiglio Comunale ha già deliberato la messa in vendita, in prospettiva della cessazione della società Ausm".