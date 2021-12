"Scusate il disturbo": asta benefica a favore de Il Volo Onlus

Lunedì 7 febbraio si svolgerà l'asta benefica "Scusate il disturbo" a favore de Il Volo Onlus per un sostegno concreto alla salute mentale. Un sostegno all'interno dell'emergenza Covid-19 che ha messo a dura prova Il Volo.

Limitati negli incontri, nei permessi di rientro a casa, nell'esperienza di tirocini lavorativi, sono solo alcuni aspetti che hanno affrontato gli ospiti della comunità di Monticello Brianza. Salvaguardare chi lavora in cooperativa, assicurare gli interventi terapeutici, affrontare situazioni esasperate dalla chiusura: un elenco lunghissimo di momenti che Il Volo ha dovuto affrontare. Un lavoro estenuante per medici, psicologi, infermieri, educatori. Non bastasse, si sono aggiunti costi di gestione aumentati, spese lievitate per tutelare la salute, eventi di raccolta fondi interrotti e relative entrate.

L'importanza dell'asta è garantire la continuità dei servizi de Il Volo, specialmente le esperienze di inserimento lavorativo a cui è finalizzata. Gli organizzatori comunicheranno a breve l'apertura dell'asta e le modalità di partecipazione.