All'asta quasi 3.000 libri della Provincia di Lecco, si parte da 20.000 euro

In vendita il patrimonio librario presente nella biblioteca del servizio, ora non pìù svolto, del Cised - Centro Informazione Supporto e Documentazione. I dettagli del bando

Una base d'asta di 20.000 euro per un totale di quasi 3.000 volumi. La Provincia di Lecco mette in vendita il patrimonio librario presente nella biblioteca del servizio, ora non pìù svolto, del Cised (Centro Informazione Supporto e Documentazione), non più utilizzato ai fini istituzionali e da dismettere dal patrimonio provinciale.

Nell’inventario dei beni mobili dell’ente si rilevano precisamente 2.811 libri. Tuttavia il loro numero effettivo potrebbe essere variato a causa dei continui traslochi. A questo link, che rimanda al sito internet di Villa Locatelli, è possibile trovare tutti i dati per partecipare all'asta e soprattutto i titoli di tutte le pubblicazioni. Si spazia da testi curati dal Comune di Lecco e da altri enti locali per arrivare a pubblicazioni ministeriali dedicate a giovani, Europa, volontariato, oltre ad approfondimenti su lavoro, educazione, diritti, problemaiche sociali e altro ancora.

«L’importo a base d’asta è stabilito forfettariamente in 20.000 euro ed è da ritenersi al netto di imposte e tasse, se dovute - viene precisato nel testo firmato dal dirigente Corrado Conti - I beni saranno posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Durante il possibile sopralluogo i visitatori dovranno attenersi alle disposizioni organizzative e alle misure sanitarie di contrasto al covid. Per maggiori chiarimenti e ulteriori informazioni sulla procedura è possibile contattare telefonicamente il Servizio Economato della Provincia di Lecco (0341 295310). Con la partecipazione alla procedura l’offerente dà atto che il bene è “visto e piaciuto”. Ne consegue che eventuali mancanze, difformità, oneri di qualsiasi tipo anche se occulti e non conoscibili della cosa venduta, non potranno dar luogo a risarcimenti o riduzioni di prezzo».

Il termine per presentare le offerte

Per visionare i libri presso la sede di via Marco D’Oggiono è possibile contattare anche il Servizio Istruzione (signor Pietro Cottica) al numero 0341 295467. L’ aggiudicazione verrà effettuata tramite asta pubblica con il sistema delle offerte segrete in miglioramento del prezzo base. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida. Gli interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo della Provincia di Lecco di piazza Lega Lombarda 4, entro le ore 12:00 del 15 marzo prossimo, un plico sigillato riportante la scritta “Offerta per l’acquisto di Libri Cised - non aprire” e l’indicazione del mittente. Il plico dovrà pervenire tramite raccomandata del servizio postale, agenzia di recapito o consegna diretta all’Ufficio Protocollo della Provincia i lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9:00 alle 12:00. Ulteriori indicazioni sulla documentazione completa da presentare per la regolarità dell'offerta si possono trovare sempre sul sito internet della Provincia, oppure contattando telefonicamente gli uffici.

La gara si terrà poi in seduta pubblica il 17 marzo alle 11 presso l’ ufficio Economato dell’ Ente al 6° piano dello stabile di Lecco in corso Matteotti 3. Il Dirigente, alla presenza di due testimoni, procederà all’apertura delle buste. Prima quella della documentazione amministrativa e poi di quella economica. Il pagamento della somma pattuita dovrà avvenire entro il termine fissato dalla Provincia, non inferiore a 30 giorni dalla data di aggiudicazione. Ad avvenuto pagamento si procederà a consegnare i libri al vincitore del bando, il quale procederà a proprie spese all’imballo e al ritiro dei volumi.