Giro di nomine nella sanità: Carmelo Scarcella nuovo direttore di Ats Brianza

Cambio al vertice di Ats Brianza: il giro di nomine è stato ratificato nella giornata di oggi, martedì, da una delibera di Giunta di Regione Lombardia. Si tratta, hanno spiegato da Palazzo Lombardia, di un provvedimento previsto nell'ambito dell'organizzazione del sistema sanitario. Silvano Casazza lascia così il posto a Carmelo Scarcella alla guida di Ats Brianza, ente di riferimento per il territorio lecchese, e passa alla direzione di Asst Monza.

Qui di seguito i direttori interessati con l'indicazione della precedente sede e della nuova:

Silvano Casazza da Ats Brianza ad Asst Monza;

Carmelo Scarcella da Asst del Garda ad Ats Brianza;

Mario Alparone da Asst Monza ad Asst del Garda;

Mara Azzi da Ats Pavia ad Asst Mantova;

Lorella Cecconami da Ats Montagna ad Ats Pavia;

Raffaello Stradoni da Asst Mantova ad Ats Montagna;

Germano Maria Uberto Pellegatta da Asst Crema ad Asst Rhodense;

Ida Ramponi da Asst Rhodense a Asst Crema.

Fumagalli (M5S): "Valzer di nomine"

«Apprendiamo di un 'valzer delle nomine' per i dg di Ats e Asst. Come in matematica però, cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia. Così in politica se le poltrone vengono comunque assegnate in base al partito di appartenenza, all’interesse dei cittadini si antepone quello dei partiti. L'occasione della revisione della legge regionale potrebbe essere l’occasione per porre fine alla lottizzazione della sanità lombarda, con assunzioni legata a concorsi pubblici. Dubito però che i partiti vogliano davvero maggiore trasparenza nelle nomine, in quanto la sanità è il terreno fertile su cui il centro destra ha costruito le sue fortune elettorali".

Così Marco Fumagalli, consigliere regionale M5S, commentando la rotazione dei direttori, che ha portato alla sostituzione dei dg della Ats e Asst di Monza e Brianza Casazza e Alparone.