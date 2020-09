Ispettorato micologico: attivo il controllo dei funghi promosso da Ats Brianza

È iniziata in questi giorni la stagione dei funghi e come ogni anno, presso l’Ats della Brianza, è attivo il Centro per il controllo dei funghi eduli, il servizio gratuito e su prenotazione nel quale i micologi dell'Agenzia di Tutela della Salute sono a disposizione per dare un riscontro in merito alla commestibilità dei funghi e fornire importanti consigli.

«Si possono rivolgere a questo servizio tutti i cittadini che, abitualmente od occasionalmente, raccolgono e vogliono consumare funghi selvatici senza rischiare conseguenze anche molto gravi - ricordano dagli uffici dell'Ats Brianza - È importante sottoporre al controllo l’intero quantitativo dei funghi raccolti».

Per il controllo gratuito dei funghi raccolti dai cittadini, è necessario fissare un appuntamento contattando telefonicamente le segreterie del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione ai numeri qui indicati:

Ispettorato Micologico di Monza Via De Amicis 17 2° piano - tel.039 2384640-4767

Via De Amicis 17 2° piano - tel.039 2384640-4767 Ispettorato Micologico di Desio Via Foscolo 24, 3° piano tel. 0362 483240

Via Foscolo 24, 3° piano tel. 0362 483240 Ispettorato Micologico di Usmate Velate c/o Centro Polivalente Via Roma, 85 3°piano - tel. 039 6288028-29

c/o Centro Polivalente Via Roma, 85 3°piano - tel. 039 6288028-29 Ispettorato Micologico di Bellano Via Papa Giovanni XXIII - tel. 0341 822128

Via Papa Giovanni XXIII - tel. 0341 822128 Ispettorato Micologico di Oggiono Via I maggio - tel. 0341 482850

«Per tutti coloro che decideranno di usufruire del servizio, si raccomanda di sottoporre al controllo tutta l’intera partita di funghi raccolti: ciò per evitare possibili scambi da parte del raccoglitore tra funghi eduli, funghi tossici e velenosi, spesso apparentemente simili. È preferibile, inoltre, nei limiti delle conoscenze dei raccoglitori, di presentare i funghi raccolti già suddivisi per specie». L'Ats Brianza ha inoltre realizzato e diffuso una brochure informativa in merito alla raccolta funghi e alla loro consumazione.