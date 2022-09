Il sito di Ats Brianza diventa più accessibile da utenti con disabilità

Il sito internet aziendale dell'Agenzia di Tutela della Salute www.ats-brianza.it è stato implementato negli ultimi mesi rendendolo accessibile per una più vasta gamma di disabilità, in aderenza alle normative europee e nazionali.

Per accessibilità si intende la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari.

I servizi presenti

Cliccando sul simbolo presente in ogni pagina del portale, è possibile scegliere il servizio adeguato per il tipo di disabilita e problematica sofferta.

In particolare i servizi presenti sono:

• Utilizzo e opttimizzazione dello screen reader per utenti non vedenti

• Modifiche dell’interfaccia utente e del design per utenti ipo vedenti

• Aggiustamenti di comprensione per persone con disturbi cognitivi

• Ottimizzazione della navigazione da tastiera per utenti con disabilità motorie

• Interruzione delle animazioni lampeggianti per prevenire crisi epilettiche

Il dispositivo implementato permette anche di modificare l'interfaccia in svariati modi, come per esempio enfatizzando i titoli, ingrandendo il testo, regolando la dimensione del carattere o la spaziatura o l'altezza, modificando i contrasti dei colori e potendoli scegliere, scegliendo le diverse modalità di lettura.

"Obiettivo importante"

"Si tratta di un obiettivo importante che abbiamo raggiunto - evidenza Carmelo Scarcella, direttore generale di Ats Brianza - e per questo ringrazio i nostri operatori che hanno lavorato per introdurre questa nuova interfaccia. Vogliamo rendere più fruibile e facilitare l'accesso ai servizi dei cittadini, questo è un importante passo che si inserisce nel solco di una programmazione più ampia che coinvolge sia l’erogazione dei servizi, il coordinamento tra i diversi enti coinvolti e anche la comunicazione dei servizi".