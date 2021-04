Nuovo direttore sociosanitario per Ats Brianza: è Antonio Colaianni

Il dirigente vanta una lunga esperienza e conoscenza delle rete dei servizi sociosanitari e succederà a Lorenzo Brugola, recentemente andato in pensione

Cambio al vertice della direzione sociosanitaria di Ats Brianza: il dottor Antonio Colaianni ha iniziato oggi la sua attività e succede al dottor Lorenzo Brugola, recentemente andato in pensione.

Antonio Colaianni vanta una lunga esperienza e conoscenza delle rete dei servizi sociosanitari, avendo collaborato anche con Regione Lombardia in gruppi di lavoro specifici su queste tematiche. Nel suo bagaglio porta in Brianza molteplici esperienze maturate in diversi ambiti di lavoro e contesti territoriali.

Attualmente ricopriva il ruolo di responsabile del Dipartimento per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie di Ats Bergamo e in precedenza è stato direttore nell'ambito della vigilanza e controllo delle strutture sociosanitarie per Ats Città Metropolitana di Milano.