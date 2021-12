Da Ats Brianza nuove misure per arginare l'influenza aviaria

L'influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 torna a far parlare di sé. Per contenere la malattia è necessario adottare ulteriori misure sanitarie al fine di contrastarne l'ulteriore diffusione nelle Regioni Veneto e Lombardia ed evitare il suo ingresso in altre province/regioni a elevata densità avicola con gravi danni alla salute animale, ingenti costi economici, chiusura dei mercati esteri nonché rischi per la salute pubblica.

Le disposizioni

Per questo motivo negli allevamenti avicoli anche rurali e familiari, informa Ats Brianza, si devono adottare le seguenti disposizioni: