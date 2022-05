Ping pong, scacchi e attrezzi: nel parco di via Casnedi arrivano giochi e non solo

Va avanti la progressiva riqualificazione del parco di via Casnedi a Valmadrera. Nei giorni scorsi è stato portato a termine l'intervento previsto attraverso la variazione di bilancio approvata lo scorso novembre 2021, che prevedeva l'installazione di un tavolo da ping pong, due tavoli per gli scacchi, una rastrelliera per bici, due sbarre per l'esecuzione delle trazioni e una sbarra con gli anelli, per un totale che si aggira intorno a 12mila euro di attrezzatura e manodopera, iva esclusa.

Il prossimo intervento

I lavori sono stati eseguiti dalla ditta Gruppo Dimensione Comunità Srl e “proseguono la riqualificazione del parco” - spiega l'amministrazione -, che aveva visto lo scorso settembre la sistemazione del campo da basket con il rifacimento delle linee e la sostituzione dei canestri. “L'obiettivo per il prossimo futuro è quello di analizzare le possibilità e compiere, in seguito, la riqualificazione del campo adiacente a quello da basket, reperendo i fondi tramite bandi o mediante le risorse ricavate dal bilancio comunale”.