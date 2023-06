Cibo e alloggi, anche a Lecco la vacanza costa di più

Il peso dell'inflazione anche sulle vacanze. L'Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica completa delle città con i maggiori rincari per quanto riguarda servizi di alloggio, di ristorazione, cibo e bevande, elaborando gli ultimi dati Istat relativi all'inflazione tendenziale di maggio.

Per i servizi di alloggio, ossia alberghi, motel, pensioni, bed and breakfast, agriturismi, villaggi vacanze, campeggi e ostelli della gioventù, se costano in media nazionale il 13,6% in più rispetto a maggio 2022, in alcune città il balzo è assai maggiore. A Firenze, che vince la classifica, il rialzo annuo è del 53%, quasi 4 volte il dato italiano. Al secondo posto Palermo, con un incremento del 35,9%. Medaglia di bronzo a Milano con +27,7%. Appena giù dal podio Olbia Tempio(+27,2%), seguita da Venezia (+25,5%), Roma, al sesto posto con +20,9%, poi Ravenna (+20%), Caserta (+19,4%) e Treviso (+17,9%). Chiude la top ten Pisa con +17,8%. Sull'altro versante della graduatoria, 5 città sono in deflazione. La più virtuosa è Torino con -13,8%, al secondo posto Caltanissetta con -8,9%, al terzo Rimini, con -7,7% e che evidentemente risente del crollo della domanda e delle disdette seguite all'alluvione. Lecco è al +16,9%.

Per i servizi di ristorazione (Tabella n. 2), ossia ristoranti, pizzerie, bar, pasticcerie, gelaterie, prodotti di gastronomia e rosticceria, i divari tra le città sono meno clamorosi rispetto agli alberghi. A fronte di un'inflazione annua pari, per l'Italia, al 6,5%, a Viterbo il conto del ristorante sale del 15,3% rispetto a un anno prima. Al secondo posto Brindisi, con +12,3% e al terzo Cosenza, +11,5%. La città più risparmiosa è Trapani (+3%), in seconda posizione Ancora(+3,2). Al terzo posto Terni (+3,4%). Da noi si registra un +6,1%.

Per i prodotti alimentari e le bevande analcoliche, aumentati in Italia dell'11,8%, equivalenti ad una mazzata pari in media a 665 euro in più su base annua, in molte città è andata ben peggio. A guidare la classifica della città peggiori è Ravenna, dove per cibo e bevande si sborsa il 15% in più rispetto a maggio 2022. Al secondo postoCosenza, con una variazione dei prezzi del 14,6%, al terzo Grosseto dove mangiare e bere costa il +14,5% in più. Per le migliori vince Catanzaro (+8%), seguita da Brescia (+8,7%) e Aosta (+9,2%). Lecco al +10,5%.

Cibo, casa, albergo: gli aumenti di maggio

Classifica delle città con i servizi di alloggio più rincarati su base annua

N Città Inflazione annua di maggio (alberghi) 1 Firenze 53 2 Palermo 35,9 3 Milano 27,7 4 Olbia-Tempio 27,2 5 Venezia 25,5 6 Roma 20,9 7 Ravenna 20 8 Caserta 19,4 9 Treviso 17,9 10 Pisa 17,8 11 Padova 17,3 12 Lecco 16,9 13 Bergamo 16,5 14 Como 16,1 14 Verona 16,1 16 Bologna 16 17 Campobasso 15,9 17 Brindisi 15,9 19 Brescia 15,7 20 Catania 15,1 21 Napoli 14,9 22 Pordenone 14,1 23 Udine 14 24 Reggio Calabria 13,8 ITALIA 13,6 25 Ferrara 13,6 26 Genova 13,3 27 Teramo 13,1 28 Forlì-Cesena 13 29 Terni 12,3 30 Trieste 12,2 31 Varese 12,1 32 Arezzo 12 33 Gorizia 11,8 33 Modena 11,8 33 Cagliari 11,8 36 Novara 11,5 37 Perugia 11,4 38 Livorno 11,2 39 Sassari 11,1 40 Bolzano 11 41 Imperia 10,4 42 Cremona 9,7 43 Piacenza 9,6 44 Trento 9,2 45 Catanzaro 9,1 46 Belluno 9 47 Aosta 8,8 48 Lodi 8,3 49 Siracusa 8,2 50 Ascoli Piceno 7,8 51 Alessandria 7,6 51 Rovigo 7,6 51 Bari 7,6 54 Messina 7,4 55 Potenza 7,3 56 Benevento 7,2 57 Vicenza 7 58 Lucca 6,2 59 Pavia 6 60 Pistoia 5,9 61 Reggio Emilia 5,5 62 Grosseto 4,9 63 Cuneo 4,7 64 Mantova 4,5 64 Pescara 4,5 66 Biella 3,7 67 Ancona 2,9 68 Parma 2,7 68 Massa-Carrara 2,7 70 Vercelli 2,4 71 Siena 1,7 72 Avellino 1,6 73 Cosenza 1,4 74 Macerata 0,5 75 Viterbo -3,1 76 Trapani -4,4 77 Rimini -7,7 78 Caltanissetta -8,9 79 Torino -13,8

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Classifica delle città con i servizi di ristorazione più rincarati su base annua

N Città Inflazione annua di maggio (ristoranti) 1 Viterbo 15,3 2 Brindisi 12,3 3 Cosenza 11,5 4 Siena 10,3 5 Benevento 10,1 6 Trieste 8,7 7 Mantova 8,6 8 Grosseto 8,3 9 Alessandria 8,2 9 Massa-Carrara 8,2 9 Messina 8,2 12 Bolzano 8,1 13 Belluno 8 14 Piacenza 7,9 15 Biella 7,7 15 Udine 7,7 15 Teramo 7,7 18 Bologna 7,6 19 Modena 7,5 19 Pistoia 7,5 21 Perugia 7,4 21 Napoli 7,4 23 Genova 7,2 23 Parma 7,2 25 Avellino 7,1 26 Milano 7 26 Treviso 7 28 Reggio Emilia 6,9 28 Ferrara 6,9 30 Cuneo 6,8 31 Vicenza 6,7 32 Padova 6,6 32 Macerata 6,6 ITALIA 6,5 34 Varese 6,5 34 Gorizia 6,5 34 Firenze 6,5 37 Trento 6,4 38 Novara 6,2 38 Ravenna 6,2 38 Rimini 6,2 38 Roma 6,2 38 Bari 6,2 38 Cagliari 6,2 44 Brescia 6,1 44 Lecco 6,1 44 Forlì-Cesena 6,1 47 Palermo 6 48 Aosta 5,9 48 Venezia 5,9 48 Caltanissetta 5,9 51 Torino 5,8 51 Olbia-Tempio 5,8 53 Siracusa 5,7 54 Pordenone 5,6 55 Rovigo 5,5 55 Potenza 5,5 57 Como 5,3 57 Arezzo 5,3 59 Lodi 5,2 59 Lucca 5,2 59 Pisa 5,2 62 Imperia 5,1 63 Verona 5 63 Reggio Calabria 5 65 Pavia 4,8 66 Catania 4,7 67 Ascoli Piceno 4,6 67 Sassari 4,6 69 Campobasso 4,4 70 Bergamo 4,1 70 Livorno 4,1 72 Cremona 4 72 Catanzaro 4 74 Caserta 3,9 75 Vercelli 3,6 75 Pescara 3,6 77 Terni 3,4 78 Ancona 3,2 79 Trapani 3

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Classifica delle città con inflazione più alta per prodotti alimentari e le bevande analcoliche– mese di maggio (dati tendenziali)

N Città Inflazione annua di maggio (cibo e bevande) 1 Ravenna 15 2 Cosenza 14,6 3 Grosseto 14,5 4 Macerata 14,4 5 Livorno 13,6 6 Vicenza 13,1 7 Rovigo 13 7 Ancona 13 7 Benevento 13 7 Avellino 13 11 Trieste 12,9 11 Siena 12,9 13 Cuneo 12,8 13 Lodi 12,8 13 Viterbo 12,8 16 Terni 12,7 16 Brindisi 12,7 18 Vercelli 12,6 18 Massa-Carrara 12,6 20 Piacenza 12,5 20 Bologna 12,5 20 Napoli 12,5 20 Sassari 12,5 24 Roma 12,4 24 Pescara 12,4 26 Genova 12,3 26 Mantova 12,3 26 Rimini 12,3 26 Olbia-Tempio 12,3 30 Novara 12,2 30 Padova 12,2 32 Biella 12,1 32 Ferrara 12,1 32 Teramo 12,1 35 Varese 12 35 Pavia 12 ITALIA 11,8 37 Milano 11,8 37 Verona 11,8 37 Bari 11,8 40 Treviso 11,7 40 Venezia 11,7 40 Campobasso 11,7 43 Bolzano 11,6 43 Cagliari 11,6 45 Pordenone 11,5 45 Modena 11,5 45 Caserta 11,5 48 Parma 11,4 49 Torino 11,3 49 Como 11,3 49 Gorizia 11,3 49 Potenza 11,3 53 Udine 11,2 53 Pisa 11,2 55 Reggio Emilia 11,1 56 Cremona 10,9 56 Forlì-Cesena 10,9 56 Pistoia 10,9 59 Imperia 10,8 59 Trento 10,8 59 Catania 10,8 62 Lucca 10,7 62 Palermo 10,7 62 Messina 10,7 65 Belluno 10,6 65 Arezzo 10,6 67 Lecco 10,5 67 Perugia 10,5 67 Ascoli Piceno 10,5 67 Trapani 10,5 71 Reggio Calabria 10,2 71 Caltanissetta 10,2 73 Alessandria 10,1 74 Siracusa 9,8 75 Bergamo 9,7 76 Firenze 9,6 77 Aosta 9,2 78 Brescia 8,7 79 Catanzaro 8

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat