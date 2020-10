Auser Lecco, inaugurato il nuovo veicolo per i trasporti sociali

È stato inaugurato presso la Casa della Solidarietà e della Terza Età nel rione di San Giovanni, il nuovo mezzo per l'accompagnamento sociale di Auser Lecco. Attrezzato per il trasporto delle persone con disabilità motoria, il veicolo servirà a rispondere alle sempre più crescenti richieste di supporto da parte delle fasce sociali più fragili. Il furgoncino è stato allestito grazie alla generosità di numerosi sponsor privati lecchesi e alla collaborazione della società specializzata PMG Italia.

Il furgoncino servirà soprattutto per le persone anziane, disabili e fragili

«Siamo contenti, è un grande gesto di solidarietà quello fatto dagli imprenditori lecchesi che ci hanno donato questo mezzo - ha spiegato Claudio Dossi, presidente Auser provinciale Lecco - Servirà soprattutto per le persone anziane, disabili e fragili, che accompagneremo verso ospedali e cliniche, ma anche per iniziative di divertimento e di svago, quando si potranno fare. È questa la direzione giusta abbiamo bisogno di sentire la città vicina: gli imprenditori, i volontari, gli enti locali».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Prima uscita pubblica del nuovo sindaco Gattinoni: «I volontari sono una risorsa fondamentale per la città»

Diverse le autorità presenti ieri a San Giovanni, tra queste il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, alla sua prima uscita pubblica. «Per me è stato un piacere essere invitato da Claudio Dossi e dall’Auser, perché il lavoro che fanno come volontari al servizio della comunità è incredibile - ha spiegato Gattinoni - Con loro avevo avuto modo di confrontarmi molto anche durante il lockdown per le attività in più che stavano svolgendo, dall’assistenza telefonica alla consegna dei medicinali, con mezzi come questo consegnato oggi. I volontari sono una risorsa fondamentale per la nostra città».

Gallery