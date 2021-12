La generosità per l'Auser: un nuovo mezzo per anziani e disabili

S'ingrossa la flotta a disposizione della comunità. Inaugurato sabato mattina a Lecco, presso la sede Auser di Corso Monte Santo, 12, un nuovo automezzo dedicato al trasporto sociale di anziani non autosufficienti e disabili, donata dagli imprenditori del territorio.

Presenti tanti volontari dell’associazione, punto di riferimento per la comunità lecchese, che da lunedì potranno contare su un nuovo veicolo per il loro quotidiano lavoro di aiuto verso il prossimo. A prendere parte alla cerimonia il presidente di Auser provinciale Lecco, Claudio Dossi, alcuni degli imprenditori che grazie al loro gesto di generosità permetteranno un’attenzione ancora maggiore verso chi è più fragile, e l’assessore alle politiche sociali del Comune di Lecco, Emanuele Manzoni.

25mila trasporti da gennaio

“Ringraziamo la società Pmg per la raccolta fondi finalizzata all’acquisto dell’automezzo e don Giuseppe per aver portato la benedizione verso i volontari e il nuovo veicolo per il trasporto sociale – ha spiegato Claudio Dossi, presidente provinciale di Auser –. Questa donazione è un importante riconoscimento per l’azione di prossimità svolta da Auser, nell’ottica di costruire una rete tra associazioni e istituzioni in grado di offrire una risposta efficace e di sistema i bisogni purtroppo crescenti di una fascia di popolazione sempre più anziana e sola. Basti un dato – conclude Dossi – per spiegare quanto sia fondamentale il lavoro dei nostri volontari per queste persone: sono 25.000 i servizi trasporto sociale di accompagnamento fatti da gennaio a novembre 2021, parte dei quali anche verso i centri vaccinali per la campagna contro il covid”.