Auser e Silea alleati per il corretto riciclo dei rifiuti

Un?alleanza per promuovere il rispetto per l?ambiente e il corretto riciclo dei rifiuti. Auser provinciale Lecco, associazione di volontariato attiva nel sostegno alle persone anziane e fragili, e Silea, tra i principali operatori lombardi del ciclo integrato dei rifiuti e dell?economia circolare, hanno firmato un innovativo protocollo d?intesa per promuovere progetti comuni dedicati alla sostenibilità e all?economia circolare.

Tra le priorità la corretta raccolta differenziata

Diversi gli interventi in programma: il potenziamento della raccolta differenziata in tutte le sedi territoriali Auser attraverso la consegna di contenitori dedicati; la partecipazione condivisa a bandi e progetti dedicati ai temi ambientali; iniziative di sensibilizzazione delle persone anziane sul corretto conferimento dei rifiuti e sui diversi servizi offerti da Silea sul territorio; la promozione di serate informative, interventi e laboratori di educazione ambientale anche attraverso il coinvolgimento delle scuole.

Dossi: "La tutela dell'ambiente riguarda tutti"

Il protocollo avrà durata di due anni. "La firma del protocollo tra Silea e Auser esprime una volontà comune tra volontariato sociale e impresa pubblica a carattere ambientale di far crescere ancor di più, anche nel mondo degli anziani, la cultura del rispetto dell?ambiente e la presa d?atto che la sfida per la salvaguardia del nostro ecosistema non riguarda solo alcuni, ma l?intera Comunità - spiega il presidente di Auser provinciale Lecco, Claudio Dossi - Insieme, tramite le iniziative previste dal protocollo, faremo crescere questa cultura attraverso momenti di inclusione e informazione. Come di consueto, lo faremo senza mai dimenticarci di essere vicini agli anziani e ai disabili che hanno bisogno del nostro supporto".

Rota: "Sostenibilità ambientale e sociale si incontrano"

"Abbiamo condiviso con Auser la volontà di promuovere un protocollo di collaborazione nel quale si incontrano sostenibilità ambientale e sostenibilità sociale - commenta la presidente di Silea, Francesca Rota - Questa partnership nasce con un duplice obiettivo: da un lato vogliamo avvicinarci alla popolazione anziana per far conoscere i diversi servizi di prossimità offerti da Silea, dall?altro vogliamo diffondere presso le nuove generazioni alcuni dei valori come il riuso, la cura dell?orto, la lotta allo scarto e al superfluo di cui i nonni sono attenti custodi".