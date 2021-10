Un'auto per il trasporto gratuito dei soggetti fragili grazie ad Anteas Lecco

Con il progetto "Nobili cause" il veicolo sarà fruibile in comodato d'uso dall'associazione per il trasporto di anziani, ammalati, disabili e minori. I costi abbattuti dalle sponsorizzazioni sulle fiancate

Un'auto a disposizione dei soggetti più fragili. L'organizzazione di volontariato Anteas Lecco avvia il progetto "Nobili Cause", che darà la possibilità di usufruire - con la formula del comodato d'uso gratuito - un automezzo da destinare al personale affinchè possa effettuare il trasporto di anziani, ammalati, disabili, minori e soggetti fragili; in questo modo le persone svantaggiate potranno essere aiutate, senza appesantire ulteriormente il bilancio dell'associazione.

Come funzionerà

Partner tecnico dell'iniziativa è "La fabbrica della solidarietà Srl" di Bozzolo (Mn); la società terrà a proprio carico i costi di gestione del servizio dell'auto; la ditta stessa metterà a disposizione le fiancate del veicolo per l'inserimento di spazi pubblicitari: in questo modo, gli imprenditori del territorio potranno sostenere un importante servizio per la collettività, al fianco delle persone bisognose di aiuto. Gli operatori economici sono invitati ad aderire a questa iniziativa di rilevante utilità sociale.

L'iniziativa ha avuto il patrocinio del Comune di Lecco e il sostegno di numerose associazioni tra cui Consorzio Consolida, Impresa sociale il Girasole, Kaleidos, Casa don Guanella, Residenza Il Poggio.

L'appello agli imprenditori

Questo il messaggio del presidente di Anteas Lecco Roberto Chiesa: "È con piacere che presento il nostro progetto. Questo automezzo è necessario nella provincia di Lecco per il trasporto di anziani, ammalati, disabili, minori e soggetti fragili. Potremo incrementare i servizi di accompagnamento curati dai nostri volontari. Gli sponsor che aderiranno al progetto potranno essere al fianco delle persone bisognose. La nostra associazione svolge questi servizi dal 1998, per questo rivolgo agli imprenditori del territorio l'invito ad accogliere presso i loro uffici gli incaricati del progetto 'Nobili cause', i quali illustreranno i dettagli e chiederanno il loro sostegno. Ringrazio fin d'ora chi vorrà darci il suo aiuto".