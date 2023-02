Cerchi un'auto usata? La Regione le mette all'asta

C'è grande richiesta di automobili usate dall'inizio della pandemia in poi. La crisi dei chip ha rallentato in maniera molto forte il mercato delle quattro ruote - e non solo - che al loro interno hanno una grande quantità di microprocessori ed elementi elettronici in generale. Un'occasione per acquistare una nuova auto si presente direttamente in casa di Regione Lombardia: l'ente pubblico, prossimo al cambio di governo viste le imminenti elezioni del 12 e 13 febbraio, ha indetto un'asta pubblica per l'alienazione di automobili di proprietà della Giunta regionale che “per vetustà degli automezzi, la tipologia di motorizzazione e la necessità d'intervenire con costose manutenzioni, sono inadeguate alle esigenze di utilizzo” della squadra del presidente Attilio Fontana.

Regione Lombardia mette in vendita le auto della Giunta

All’asta possono partecipare le persone fisiche, giuridiche e gli operatori economici, mentre le domande possono essere presentate dall'8 febbraio al 28 febbraio 2023. La modalità di presentazione della domanda è tramite raccomandata o consegna allo sportello del protocollo regionale. L'apertura delle offerte si svolge il 3 marzo 2023 e la conclusione procedimento avverrò entro il 17 aprile 2023.

La vendita è stata autorizzata con un apposito decreto della Giunta Fontana del 2022 e “l’iniziativa è in armonia con la pratica circolare del riuso di beni”. Per le schede tecniche delle auto, i dettagli sulle modalità di partecipazione e tutte le altre informazioni è possibile consultare la pagina dedicata ai Bandi Online.

Nel complesso si parla di nove automobili: