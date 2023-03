Dalla creatività dei giovani alunni nasce il logo dei 65 anni Avis

"Un bel lavoro, portato a termine grazie alla disponibilità dei dirigenti scolastici, unitamente all'impegno profuso dagli studenti. Proprio nei giovani riponiamo le speranze per il futuro e la continuità della nostra associazione, seguendo le linee guida del nostro fondatore Gianni Comini". Esprime soddisfazione Roberto Rosa, presidente della sezione Avis di Mandello del Lario, nell'avere affidato agli alunni delle quinte elementari di Mandello, Abbadia e Lierna la realizzazione grafica di un disegno che andrà a rappresentare il sodalizio dei donatori sangue per tutto il 2023. Anno in cui ricorrono i 65 anni di fondazione avvenuta il 17 maggio 1958.

"Disegniamo il presente, ricordando il passato, pensando al futuro” la titolazione del tema rispetto al quale i bambini si sono impegnati al meglio con la loro innata fantasia e creatività. Un'attenta giuria composta da docenti e rappresentati Avis, ha scelto l'elaborato firmato dai tre alunni, Anna Panzeri, Eva Bellanti e Nicole Lazzarato appartenenti alla 5A della scuola Sandro Pertini. Un girotondo di goccioline di sangue che si tengono per mano a rappresentare un cuore ha colpito positivamente la commissione giudicatrice, decretandone la vittoria a logo Avis 2023. Il disegno così realizzato ha bene interpretato le finalità di questa associazione che guarda ai giovani, futuri donatori di domani.

A seguire, sui gradini del podio sono saliti Cristina Agliati (5C Sandro Pertini) al secondo posto, Federico Monga della stessa classe per la terza posizione. La presentazione degli oltre 100 elaborati giunti alla sede di via Dante 47 a Mandello ha avuto nella giornata di sabato 25 marzo esposizione pubblica nella piazza Leonardo Da Vinci e la sera al teatro De Andrè nel corso dello spettacolo “The magic show” con il mago Jhon Librizzi di Turate, recentemente ospite con le sue magiche performance alla trasmissione “ I soliti ignoti” condotta da Amadeus.

Nell'intervallo dello spettacolo è stata poi consegnata la tessera di iscrizione Avis a Lorena Fuina della società canottieri Moto Guzzi, atleta remiera nel ruolo di timoniera e preparatrice atletica, con alle spalle la partecipazione alle olimpiadi di Tokyo 2020. Una testimonial d’eccezione per il sodalizio dei donatori mandellesi. E con la premiazione degli autori del disegno divenuto star dell'evento, si è data ufficiale apertura ai festeggiamenti per il 65esimo anniversario che si regge nel tempo con "il coraggio della solidarietà".

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)