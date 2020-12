Originale iniziativa di Avis Mandello per porgere "Un sacco di auguri"

Letteralmente "Un sacco di auguri". Originale iniziativa dell'Avis Mandello per porgere alla popolazione gli auguri di Natale in tempo di Covid-19.

Considerato il fatto che il 2020 ha condizionato negativamente e in vari modi le attività delle associazioni di volontariato (che a Mandello, per fortuna, sono presenti in maniera numerosa), impedendo così lo svolgimento delle normali attività di propaganda e proselitismo, l'Avis ha coinvolto alcuni esercizi commerciali del territorio mandellese per riuscire comunque a "entrare" nelle case e sensibilizzare le persone sul tema della donazione di sangue.

Come avverrà tutto ciò? Con sacchetti "firmati" Avis riportanti gli augur idi buone feste. «Grazie alla preziosa disponibilità e collaborazione di parecchi negozi alimentari di Mandello, Abbadia e Lierna - spiegano dall'associazione - Avis entrerà nelle case per porgere "un sacco di auguri" mediante il confezionamento di alimenti utilizzando il sacchetto appositamente preparato. Sperando - è l'auspicio - che il 2021 ci porti una ventata di normalità per ritornare a incontrarci, salutarci, abbracciarci come prima».