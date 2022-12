"Due dozzine di rose scarlatte" per gli auguri natalizi dell'Avis Mandello

All'insegna del "facciamoci gli auguri" l'Avis di Mandello del Lario invita soci e simpatizzanti alla serata in programma sabato 17 dicembre alle ore 21 al Teatro De André, dove salirà sul palco la Filodrammatica Juventus Nova. La compagnia teatrale di Belledo porterà in scena la commedia dialettale "Due dozzine di rose scarlatte" con attori amatoriali pronti a ricevere ancora una volta sinceri e sentiti applausi dopo quelli ottenuti nei recenti spettacoli.

Ora si guarda ai 65 anni del sodalizio

Roberto Rosa, attuale presidente del sodalizio intitolato al fondatore dottore Gianni Comini, mentre formula gli auguri di serene feste attorniato dal consiglio direttivo, guarda avanti al grande appuntamento che lo attende il prossimo anno. Parliamo dei 65 anni, anniversario dalla fondazione della locale sezione Avis che tanto ha dato e continua incessantemente a dare in termini di donazioni di sangue, informazione, salute e solidarietà.

In una pubblicazione redatta in occasione dei 40 anni dell'associazione si titolava "Il coraggio della solidarietà" una forza che mai è venuta a mancare grazie al suo compianto fondatore Comini che amava ripetere "Una sola lacrima asciugata al sofferente può dare un senso al nostro cammimo". Il medico mandellese coltivava anche la passione per la montagna e oggi lo vogliamo ricordare con l'amico e concittadino Giorgio Redaelli, il Re del Civetta scomparso nel febbraio di quest'anno, in una foto storica a guardare insieme gli immensi spazi di quel cielo che li ha abbracciati.

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)