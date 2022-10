Team di dermatologi dell’Arabia Saudita in visita a Pharmalife Research

Dall'Arabia Saudita alla Brianza lecchese per un'importante occasione di confronto su temi legati alla dermatologia e ai prodotti curativi del settore. In questi giorni Pharmalife Research ospita per la prima volta una delegazione di medici dermatologi provenienti dall’Arabia Saudita, Paese dove l’azienda di Garbagnate Monastero - specializzata "in prodotti sicuri ed efficaci interamente naturali per la prevenzione, la cura e la salute dell’organismo" - è già presente, da oltre 10 anni, con tutte le sue linee dermatologiche.

Gli specialisti in visita, che già da tempo hanno dimostrato di apprezzare le proposte di Pharmalife, e in particolare la linea Rinfoltil che propone prodotti utili a contrastare la caduta dei capelli ed a favorirne una sana ricrescita, per la prima volta sono approdati nell’head quarter per toccare con mano la qualità nel luogo in cui nasce e per conoscere da vicino le innovative aree produttive dello stabilimento.

Attese anche altre delegazioni provenienti dall'estero

"Credo sia particolarmente significativo - sottolinea l’Amministratore Unico Anna Crupi - il fatto che nel gruppo è presente un nutrito team di medici donne, che hanno manifestato entusiasmo e grande attenzione sia per il corso di formazione organizzato dalla nostra azienda, sia per la visita ai reparti produttivi. Come sempre quando ospitiamo delegazioni provenienti dall’estero - ha continuato Crupi - abbiamo voluto offrire l’opportunità, particolarmente apprezzata, di visitare le città di Lecco, Como e Milano e di respirare un po’ di quell’italianità e di quella bellezza che rendono famoso il nostro paese nel mondo". Un'occasione, dunque, anche per promuovere il turismo nei nostri territori.

"Pharmalife Research - ricorda l'azienda in una nota stampa - è leader di mercato nel segmento di integratori alimentari, dispositivi medici, presidi medici chirurgici e dermocosmetici, prodotti al 100% nello stabilimento di Garbagnate Monastero con elevati standard qualitativi e distribuiti sia in Italia sia in 56 paesi del mondo, con una diffusione di anno in anno crescente".

Tra i prossimi obiettivi dell'azienda l'ampliamento di reparti produttivi

E infatti, nei prossimi mesi l’azienda attende in visita anche altre delegazioni di medici provenienti da Slovenia, Croazia a Serbia, per un percorso conoscitivo e di aggiornamento formativo. I prodotti di Pharmalife Research sono realizzati grazie all’impegno di oltre 100 persone, tra dipendenti e collaboratori, alle quali l’azienda porta grande attenzione sia tramite l’implementazione di iniziative di welfare, sia grazie alla creazione di un ambiente di lavoro moderno, ispirato ai principi della salute e del benessere. Fra i prossimi obiettivi di medio periodo dell’azienda, si colloca infine l’ampliamento dei reparti produttivi oggi in fase di progettazione e da realizzarsi il prossimo anno.