Il Badoni compie 75 anni, l'appello agli ex studenti (e non solo): "Festeggiamo insieme"

L'Istituto "A. Badoni" di Lecco si accinge a festeggiare i suoi 75 anni di presenza in città e intende farlo insieme a coloro che hanno contribuito a scriverne la storia. In questo lungo periodo infatti, decine di migliaia di studenti sono passati dalle aule dell'edificio di via Rivolta che, da ospedale militare, è stato convertito in ambiente di formazione per tante generazioni.

"Molti sono i ragazzi che al Badoni scuola hanno posto le basi del proprio futuro per diventare periti, operai, ingegneri, dirigenti d'azienda e non solo, sviluppando quel solido senso di appartenenza che rimane per tutta la vita e che, a distanza di anni, rende ancora orgogliosi di aver frequentato 'il Badoni' anche se, in alcuni casi, si è faticato veramente molto per ottenere il tanto ambito diploma - spiegano oggi dall'istituto di Via Rivolta - Ma è proprio questa fatica, trasformata in passione e dedizione, che ha forgiato tutti coloro che 'il Badoni lo hanno vissuto', lo hanno sentito proprio e, a volte, ne hanno fatto una vocazione, un percorso di vita, una scelta consapevole, come testimoniano alcuni docenti che ne sono stati studenti e ora, con soddisfazione, vantano un passato di condivisione proprio tra quei corridoi e quelle stesse aule che oggi sono protagoniste di un percorso ulteriore".

L'omaggio alla lunga storia

Nel prossimo mese di novembre l'attuale Collegio dei Docenti, insieme alla dirigente professoressa Luisa Zuccoli, intende rendere omaggio alla storia dell'Istituto lecchese, alla cui serietà e al cui prestigio tante persone hanno contribuito: studenti, docenti teorici o pratici, presidi, collaboratori, personale amministrativo e Ata.

"Proprio perché l'Istituto attuale è il risultato del contributo, piccolo o grande, di chi lì ha trascorso una parte della propria vita, sarebbe bello poter festeggiare questo importante traguardo coinvolgendo le diverse generazioni, a prescindere dal loro ruolo di appartenenza" fanno sapere dal Badoni lanciando l'appello.

L'invito, rivolto a tutti coloro che hanno varcato la soglia della scuola, è quello di contattare l'Istituto attraverso la professoressa Giulia Evolo (giulia.evolo@iisbadoni.edu.ti, cell. 349 7720215) per lasciare un ricordo, una foto, un suggerimento, raccontare un aneddoto o fornire un tassello di quella storia che non è scritta nei libri, ma proprio per questo risulta estremamente utile per ricostruirne il percorso o semplicemente per dire: "Anch'io sono un badoniano"!

Numerose iniziative in programma

"Nella consapevolezza che l'invito sarà piacevolmente accolto, l'Istituto Badoni si sta preparando nel migliore dei modi, impegnando le sue risorse e le sue disponibilità con lo scopo di celebrare questa ricorrenza in un clima di serena condivisione, con l'augurio che ancora per molto tempo le future generazioni possano qui trovare un punto di riferimento forte e solido, come lo è stato nel passato; pertanto tutti si sentano già da ora invitati ai vari momenti di festa che prevedono diverse iniziative, tra le quali, ad esempio: momenti per tutti gli studenti; incontri di formazione con il dottor Matteo Lancini, presidente della fondazione Minotauro; concerto dell'Associazione 'Stoppani in musica', con il coinvolgimento di studenti e docenti del Badoni".

Riportiamo di seguito il logo realizzato dalla scuola per festeggiare e ricordare questa importante ricorrenza.