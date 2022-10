Al Badoni un novembre di festeggiamenti per i 75 anni

L'Istituto Badoni di Lecco continua a programmare gli eventi per i suoi 75 anni di storia. Sabato 5 novembre alle ore 11, nell'aula gialla, si svolgerà la conferenza di apertura "Passato, presente, futuro: il Badoni si racconta".

Mercolerdì 9 novembre alle 20.15 all'auditorium della Camera di Commercio si svolgerà invece "Figli di internet", con relatore il dottor Matteo Lancini.

Martedì 29 novembre alle 21 la serata finale al Teatro Cenacolo Francescano, all'insegna di ricordi, racconti e riconoscimenti. La serata sarà allietata dal concerto dell'associazione "Stoppani in musica".

Non è tutto. Gli studenti si cimenteranno in un Hackaton i giorni 11 e 12 novembre, con il, patrocinio di Softeam, il 18 novembre in tornei sportivi di istituto, il 19 novembre in un concerto di band pop-rock e il 25 novembre in una caccia al tesoro matematica.

Il programma della conferenza di apertura

Ore 11.00 Saluti della dirigente Luisa Zuccoli

Ore 11.15-12.00 Saluti e racconti dei dirigenti dell'Istituto

Ore 12.00 "Virtute siderum tenus"

Il Generale Frigerio si racconta

Ore 12-30-13-30 Interventi delle aziende

Ore 13.30-14.30 Racconti di viaggio del passato

Ore 14.30-15.30 Rinfresco

Il programma della serata finale

Ore 21.00 Saluti della dirigente Luisa Zuccoli

Ore 21.10 Interventi e saluti delle autorità

Ore 21.30 Concerto - primo tempo a cura dell’Associazione "Stoppani in Musica"

con la direzione di Elena Tartara e Maurizio Fasoli

Ore 22.00 Premiazioni Riconoscimenti Videostoria

Ore 22.30 Concerto - secondo tempo

Ore 23.00 Saluti conclusivi

Per partecipare si può scrivere a Badoni75@iisbadoni.edu.it.