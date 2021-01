Ballabio: conclusi i lavori alla rete fognaria lungo la provinciale di Balisio

Sono terminati i lavori di adeguamento e potenziamento della rete di fognatura in località Balisio, nel Comune di Ballabio. Iniziati ad aprile, con il potenziamento della stazione di sollevamento, le opere si sono spostate successivamente lungo la Strada Provinciale 62.

I dettagli dell'intervento

Il progetto di Lario Reti Holding, 980.000 Euro di investimento con parziale partecipazione economica del Comune, ha avuto l’obiettivo di completare la separazione delle reti di fognatura nera e meteorica della zona, riducendo al minimo gli sversamenti di reflui urbani causati da piogge violente. Si tratta dell'intervento più importante eseguito sul territorio comunale negli ultimi anni assieme al potenziamento del depuratore e fa parte di una serie di opere aventi come obiettivo il risanamento generale del bacino di Balisio.

«I lavori hanno comportato il rifacimento della condotta delle acque nere lungo via Provinciale per un tratto di circa 680 metri e la realizzazione di nuovi allacci di nera alle utenze locali - commenta Giovanni Bruno Bussola, Sindaco di Ballabio - Il progetto, avviato nel 2018, ha previsto anche il rifacimento delle condotte di fognature nera e meteorica di via Falcone nonché quello delle vie Biagi e Cinturino. Siamo soddisfatti dell’impegno profuso in questo frangente da Lario Reti Holding, che ringraziamo per aver recepito le istanze e le necessità ambientali del nostro territorio».

L’asfaltatura provvisoria, eseguita da Lario Reti Holding nei mesi scorsi, verrà superata in primavera da un’asfaltatura definitiva, che porterà alla conclusione effettiva dell’intervento.

