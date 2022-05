Ballabio premia 8 nuovi benemeriti, ecco chi sono

Otto nuovi cittadini benemeriti per Ballabio. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Bruno Bussola ha infatti istituito l’albo delle Civiche Benemerenze allo scopo di esprimere la propria riconoscenza e stima nei confronti dei concittadini che abbiano contribuito alla crescita sociale, culturale, economica o spirituale della comunità ballabiese. A dicembre 2021 l'Amministrazione aveva preferito rimandare l'evento causa emergenza Covid, ed ora con la bella stagione potrà essere organizzata una cerimonia aperta a tutti i ballabiesi.

I nomi dei benemeriti di Ballabio

I nuovi benemeriti sono: Enrica Donisetti, don Alfredo Comi Alla Memoria, Giovanni Agostani A.M., Panzeri Giovanni Luigi A.M., Ristorante pizzeria Mexicana, Ristorante pizzeria La Bussola, Rusconi Andrea A.M. e Leonardo Viganò. La cerimonia è aperta a tutta la cittadinanza e si terrà sabato 28 maggio alle ore 11 presso il Parco Grignetta, al termine della quale è previsto un piccolo rinfresco offerto a tutti i partecipanti.