Un gran successo per il volley camp organizzato dall'A.S.C Ballabio 1989

Si è concluso poche ora fa il volley camp 2023 organizzato dall’A.S.C Ballabio 1989, realtà sportiva territoriale che ha il preciso scopo di portare tutti i giovani a un sano e utile impegno del tempo libero e ad una più profonda conoscenza dei vari problemi sociali promuovendo attività sportive, sociali e culturali. Da lunedì a venerdì, venti adolescenti provenienti da Lecco, dalla Valsassina e non solo si sono misurati in varie attività sportive, dalla pallavolo al tiro con l’arco passando per una romantica camminata alla scoperta della bella Barzio, perla dell’altopiano Valsassinese.

I ragazzi, divisi in due gruppi a seconda delle capacità, sono stati seguiti scrupolosamente dagli occhi attenti degli istruttori Fipav Costantino Casali, Fabrizio Gennuso, Allegra Airaldi e Marco Marongiu, supportati a loro volta dai giovani Roberta e Riccardo Amati. I cinque giorni sono stati dedicati ai fondamentali della pallavolo, il lunedì al palleggio, il martedì al bagher, il mercoledì al muro e al servizio, il giovedì all’attacco e nell’ultimo giorno si sono svolte diverse partite tutti contro tutti con la vittoria finale del gruppo allenatori. Durante l’afosa e ricca settimana i ragazzi hanno avuto la fortuna di misurarsi anche con la disciplina olimpica del tiro con l’arco, vinto il normalissimo timore iniziale, seguiti passo dopo passo dal professor Patrizio Mandelli, gli adolescenti si sono cimentati in questa nuova attività ottenendo tra l’altro ottimi risultati.

Molti i momenti di relax e di svago, dalle pause pranzo alla Puppola alla camminata per Barzio, dove i giovani si sono meritati un buon gelato artigianale. Visibilmente soddisfatto della buona riuscita del camp il gruppo allenatori, oltre ad i miglioramenti sportivi ottenuti giorno dopo giorno, i giovani si sono divertiti tanto ed hanno condiviso molto tempo insieme rafforzando l’unione del gruppo maschile del Ballabio includendo i ragazzi venuti da fuori, stesso discorso per le diverse ragazze in campo che per nulla intimorite dalle differenze fisiche e sportive hanno disputato un super camp unendosi e spronandosi a vicenda.

Al termine dell’ultima giornata un premio goloso per gli MVP di questa edizione di camp, per le ragazze le caramelle sono andate ad Elena Combi, classe 2010 di proprietà della Stella Alpina che farà sicuramente parlare di lei in futuro. Per i ragazzi invece il premio è andato a Pietro Stefanoni, palleggio “tascabile” del Ballabio under 15, classe 2010, anch’egli un giovane prospetto davvero interessante. Terminando il discorso camp, l’A.S.C Ballabio è alla ricerca di giovani pallavolisti per continuare il proprio progetto di crescita che nella prossima stagione sportiva vedrà diverse novità, si punta infatti ad avere quattro squadre, un’under 13 3x3, un’under 15, un’under 17 ed una prima squadra in seconda divisione, senza dimenticarsi del corso di mini volley dedicato ai bimbi delle scuole elementari.