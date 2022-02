In primavera scambio reciproco di visite tra i "gemelli" Ballabio e Hillion

In primavera scambio reciproco di visie tra i "gemelli" Ballabbio e Hillion. Con il rallentamento della pandemia il Comitato Gemellaggi di Ballabio ritorna nel pieno della propria attività programmando diversi eventi, il primo dei quali prevede l'arrivo degli amici francesi nel weekend dal 4 al 7 marzo.

Alla presenza del sindaco di Hillion Mickael Cosson e del presidente del Comitato Gemellaggi di Hillion Eric Cadoret, la piccola delegazione si incontrerà sabato 5 marzo con l'Amministrazione comunale di Ballabio e il Comitato Gemellaggi presso la Sala consigliare, dove verranno definite le prossime attività per il 2022 e si parlerà dei festeggiamenti per il ventennale dell'unione tra i due comuni nel 2023.

"Oggi più che mai è importante dare un segnale di fratellanza e cooperazione tra le Nazioni - dichiara il sindaco Giovanni Bruno Bussola - alla luce della guerra in Ucraina il lavoro del Comitato Gemellaggi assume un significato ancor più rilevante e auspico che iniziative come queste possano in futuro contribuire alla promozione della pace".

Tappe a Lecco e Monza

Nel weekend di visita dal 4 al 7 marzo Il Comitato Gemellaggi ha organizzato alcuni momenti di condivisione con la delegazione hillionese che prevedono, oltre al momento istituzionale già citato, visite alla città di Lecco e alla città di Monza. Le attività sono aperte ai ballabiesi, ma con le limitazioni imposte dalle regole anti-covid.

Per il 2022 è già stato programmato un importante appuntamento, la corsa Entre Dunes et Buchots che verrà disputata a Hillion il 3 aprile. Un piccolo gruppo di ballabiesi parteciperà all'evento recandosi in Francia dal 1 al 4 aprile, accompagnato da sindaco, vicesindaco e dal presidente Comitato gemellaggi.

"Nonostante la pandemia il lavoro del Comitato non si è mai interrotto - spiega la presidente Cristina Ripamonti - Abbiamo mantenuto tutti i contatti e lavorato affinché tutto il lavoro impostato, su questi come su altri progetti, si concretizzasse appena possibile".

Chi fosse interessato a partecipare agli eventi organizzati dal Comitato Gemellaggi può richiedere informazioni alla mail ballabio.gemellaggi@libero.it o al numero 339.7837046.