Ballabio accetta la sfida del Pnrr e riorganizza gli uffici comunali

Ballabio mette ordine all'interno del Municipio. Approvata infatti la riorganizzazione degli uffici da parte dell'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Bruno Bussola. La Giunta ha inteso modellare l'organizzazione interna alla luce delle sfide imposte dal Pnrr e dalle intense novità che seguiranno dalla sua esecuzione, disponendo una suddivisione dell'Ufficio tecnico in due distinte aree: Edilizia Privata ed Edilizia Pubblica.

Soddisfazione viene espressa dal sindaco, che dichiara: "Una mole di lavoro del tutto nuova e straordinaria sta ricadendo sulle Amministrazioni locali per effetto delle azioni previste dal Pnrr e del continuo aumento di pratiche di privati che richiedono accesso ai vari bonus fiscali per efficientamento energetico. Abbiamo voluto il riassetto della nostra struttura interna per rispondere nella maniera più efficace possibile alle sfide che caratterizzeranno i prossimi anni, pur nei limiti previsti dalle norme e dalla contabilità".

"Occasione da cogliere"

"LEgd, European Green Deal declinato a livello nazionale come Pnrr, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - commenta Tino Cereda, assessore con delega a Urbanistica, Edilizia Privata, Lavori Pubblici e Ambiente - è pensato per trasformare i problemi ambientali e climatici in opportunità di crescita e innovazione: un'occasione che Ballabio dovrà assolutamente saper cogliere".

La riorganizzazione sarà efficace a seguito della copertura in organico del posto di responsabile della nuova area di Edilizia Pubblica per la quale verrà avviata una procedura ai sensi dell'art. 110 del Tuel nei prossimi giorni.