Estate nel vivo a Ballabio, riparte anche il cinema all'aperto

Oltre ai 15 appuntamenti, aperti a tutti, di qicong, volley, pilates, Yoga e baby dance, organizzati dall'Asc '89 col contributo dell'amministrazione comunale, si arricchisce il calendario degli eventi estivi ballabiesi al parco Grignetta. Torna, infatti, l'apprezzata rassegna Cinema all'Aperto, organizzata dal Comune di Ballabio, che sarà di scena durante i martedì sera. Nella fresca e accogliente cornice di uno dei più bei parchi della Valsassina, residenti e villeggianti potranno tornare a riempire lo spazio antistante il palco, in piena sicurezza seguendo le misure disposte dall'Amministrazione in osservanza dei protocolli di prevenzione del covid-19.

Il sindaco Alessandra Consonni: «Ballabio non rinuncia agli eventi estivi»

«Ballabio non rinuncia agli eventi estivi che si possono realizzare applicando l'obbligo del distanziamento - commenta il sindaco Alessandra Consonni - Stiamo cercando di organizzarne anche altri. Purtroppo abbiamo dovuto rinunciare alle nostre belle feste, ai concerti e alle iniziative enogastronomiche, a rischio di assembramenti, ma il nostro paese sta offrendo comunque momenti di svago e richiamo per tutti. Anche queste attività - prosegue il primo cittadino - sono un passo verso la riconquista della normalità: abbiamo restituito i giochi ai bambini, disponendo la sanificazione quotidiana, e riportato i bellissimi parchi di Ballabio agli orari pre covid. Si tratta anche di un gesto di valore simbolico, perché questa Amministrazione ha iniziato il suo cammino proprio prolungando gli orari degli eventi musicali e consentendo i concerti davanti ai locali pubblici, per offrire ai giovani e non solo quella vivibilità del paese prima di noi preclusa da orari serali da coprifuoco e, più recentemente, dalle serrate imposte dalla pandemia».

Nei prossimi giorni sarà reso noto il titolo del primo film della rassegna Cinema all'Aperto, che verrà proiettato in data 11 agosto. Queste, invece, le date dei rimanenti appuntamenti dei corsi liberi per tutti, iniziati nel mese di luglio: QiGong: lunedì 3/10/17 agosto, 18.30/19.30; Volley: martedì 4/11/18/25 agosto, 18.30-19.30; Pilates: mercoledì 19/26 agosto, 18.00-19.00; Yoga: giovedì 20/27 agosto, 18.00-19.00; Baby dance: venerdì 28 agosto, 18.00-19.00.