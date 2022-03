Valmadrera riceve dieci profughi e chiede la pace in Ucraina

Valmadrera si schiera a fianco dell'Ucraina. All'esterno dei due palazzi che fanno riferimento all'amministrazione comunale sono state esposte due bandiere: sopra l'ingresso del Palazzo Comunale di via Roma è esposta la bandiera della Pace per permettere all'Amministrazione di “esprimere, attraverso un simbolo, un messaggio di pace e di condanna della guerra”.

All'esterno del Centro Culturale Fatebenefratelli, dove si trova la Sala del Consiglio comunale, è stata invece collocata, in segno di solidarietà, la bandiera nazionale ucraina.

Dieci profughi ucraini a Valmadrera

In città sono già arrivate una decina di persone in fuga dalla guerra e l'Amministrazione comunale, con la Parrocchia e le numerose associazioni, si sta organizzando per gestire in modo coordinato l'emergenza che sempre più da vicino coinvolgerà anche la comunità locale.