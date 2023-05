Bando approvato: 200mila euro per i commercianti del centro città

Duecentomila euro a disposizione dei commercianti del centro di Lecco. È la dotazione finanziaria di "Lecco: una città che cresce", bando approvato nella giornata di mercoledì 31 maggio dal Comune di Lecco sulle linee guida deliberate dalla giunta lo scorso 25 maggio. La scelta è stata fatta “in via straordinaria per favorire la ripartenza e la promozione delle attività economiche e i servizi ai consumatori all’interno del Distretto Urbano del Commercio della Città di Lecco” sulla falsariga del progetto regionale "Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana", quello diventato pomo della discordia durante lo scorso mese di settembre.

Come funziona il bando

Possono presentare domanda di contributo le micro, piccole o medie imprese (MPMI) del commercio, della ristorazione, del terziario e dell’artigianato, i commercianti ambulanti su posteggio fisso localizzati all’interno del Distretto Urbano del Commercio della Città di Lecco. La dotazione finanziaria del bando in oggetto è pari a complessivi 200mila euro, di cui 40mila a disposizione per il commercio ambulante su posteggio fisso. “Qualora le risorse destinate al commercio ambulante non dovessero essere utilizzate, in tutto o in parte, la quota residua sarà destinata alle altre imprese beneficiarie dei contributi previsti dal presente bando”, spiega il Comune all'interno del bando.

Sono ammissibili i seguenti interventi: