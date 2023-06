Dal Comune di Lecco 200mila euro a disposizione delle imprese

Duecentomila euro messi a disposizione dal Comune di Lecco per le imprese situate nel perimetro del Distretto urbano del commercio.

Dalle ore 12 di venerdì 16 giugno, fino a esaurimento delle risorse stanziate (e comunque entro le ore 12 di venerdì 7 luglio 2023), è possibile presentare domanda online per i contributi a fondo perduto messi a disposizione dal Comune di Lecco a favore delle imprese del commercio, della ristorazione, del Terziario e dell'artigianato del Distretto urbano del commercio di Lecco, per adattare i punti vendita alle nuove esigenze di promozione e accoglienza turistica, di sostenibilità ambientale e di decoro urbano, aumentare l'accessibilità per le persone con fragilità fisiche, in funzione dell'età anagrafica o di problemi di salute, con disabilità sensoriali o psichiche, rilanciare o promuovere attività esistenti e adottare nuove modalità di vendita.

Cosa prevede il bando

Verranno finanziati gli interventi già realizzati dalle imprese a partire dal 1° gennaio 2023 oppure che verranno conclusi entro il 31 dicembre 2023. Sono quattro gli ambiti di interesse per cui presentare la candidatura:

l'adattamento dei punti vendita alle nuove esigenze di promozione e accoglienza turistica, di sostenibilità ambientale e di decoro urbano;

l'aumento dell'accessibilità per le persone con fragilità fisiche, in funzione dell'età anagrafica (in particolare anziani, ma anche bambini nella fascia 0-3) o di problemi di salute, con disabilità sensoriali o psichiche;

il rilancio o la promozione di attività esistenti;

l'adozione di nuove modalità di vendita.

"Sosterremo anche il mercato della Piccola"

"Lavoriamo a fianco dei commercianti e degli artigiani lecchesi - commenta Giovanni Cattaneo, assessore all'Attrattività territoriale - con l'obiettivo di dare un aiuto concreto in un momento in cui la città accoglie molti turisti e ciascuno può fare la sua parte per migliorare l'offerta dei propri servizi. Due le novità importanti: l'allargamento del perimetro dei negozi che possono partecipare al bando e l'utilizzo di una parte delle risorse economiche per sostenere gli operatori del mercato alla Piccola".

La presentazione delle domande viene descritta sul portale del Comune così come sul portale è reperibile la planimetria delle vie. Le associazioni di categoria si sono rese disponibili per accompagnare commercianti e artigiani nel compilare la richiesta: il bando è configurato nella modalità a sportello, per cui sarà decisivo l'ordine di presentazione della domanda. Il termine ultimo è venerdì 7 luglio alle ore 12.

L'aiuto è concesso come agevolazione a fondo perduto, a fronte di un budget di spesa composto da spese in conto capitale (minimo 50%) e spese di parte corrente strettamente correlate agli investimenti in conto capitale (non oltre il 50% del budget totale e in qualità di cofinanziamento dell'impresa). Il contributo, relativo esclusivamente alla parte in conto capitale, non può essere superiore al 50% della spesa ammissibile totale (conto capitale e parte corrente), sino a un massimo complessivo di 5.000 euro. Il contributo minimo richiedibile è pari a 2.000 euro. Non saranno invece ammesse domande con sole spese di parte corrente.

"Grazie alle associazioni di categoria"

Nel testo del bando vengono comunque elencate le spese ammissibili. "Quando si sbaglia, si chiede scusa e si riparte cercando di fare del proprio meglio - conclude Cattaneo, facendo riferimento alla mancata partecipazione al bando regionale che avrebbe potuto portare alle aziende lecchesi analoghe risorse - per questo oggi ringrazio il dirigente Alessandro Crippa, la responsabile dell'ufficio bandi e progettazione Anna Riva e il responsabile del Suap Antonio Schiripo, così come tutti i collaboratori dell'area commercio e i servizi informatici del Comune per il lavoro che ci ha portato fin qui. Siamo a disposizione dei commercianti e degli artigiani che vogliono ricevere chiarimenti perché le quattro finalità del bando siano il più possibile presenti negli investimenti che andranno a fare stimolati dalla nostra iniziativa. Ringrazio in modo particolare le associazioni di categoria che hanno collaborato in modo molto propositivo a questo percorso, per il bene non solo dei loro associati ma in generale della città. Infine sottolineo la cura dei consiglieri comunali dei vari schieramenti nel guardare in modo costruttivo a questo strumento, offrendo suggerimenti e punti di vista che abbiamo poi provato a riflettere in questa ultima versione del bando".