100mila euro per i centri di raccolta rifiuti nei comuni lecchesi

La Provincia di Lecco ha predisposto un nuovo bando per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi di adeguamento o manutenzione dei centri di raccolta comunali/sovraccomunali dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato e per l'Incentivazione della raccolta differenziata.

I soggetti beneficiari sono i Comuni della provincia di Lecco. La dotazione finanziaria complessiva è pari a 100.000 euro per finanziare fino a un massimo del 50% dell'importo di ciascun intervento, per un massimo di 15.000 euro.

Il contributo verrà erogato in unica soluzione alla presentazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione delle opere o altra documentazione equivalente, da trasmettere entro il 30 novembre 2022.

Le domande di contributo, da presentare su apposito modulo allegato al bando e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire alla Provincia di Lecco entro venerdì 15 ottobre 2021. Il bando 2021 è consultabile sul sito www.provincia.lecco.it.

Simonetti: "Costante impegno a fianco dei Comuni"

"Con questo nuovo bando - commenta il Consigliere provinciale delegato all'Ambiente Stefano Simonetti - la Provincia di Lecco conferma il costante impegno al fianco dei Comuni, che vogliamo sostenere in questa fondamentale attività. In particolare intendiamo perseguire l'obiettivo del miglioramento qualitativo e quantitativo della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, attraverso il potenziamento dei centri di raccolta, anche in funzione dell'esigenza di gestire correttamente particolari tipologie di rifiuti e in previsione dell’introduzione della tariffa puntuale. Le novità del bando 2021 riguardano l'aumento da 8.000 a 15.000 del contributo massimo della Provincia e la possibilità per i Comuni di accantonare la loro quota anche successivamente all’esito del bando, agevolando così la loro partecipazione".