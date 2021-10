Violenza a ripetizione in viale Turati: chiusi due locali

Doppia chiusura nel rione di Santo Stefano. Dopo gli ultimi fatti di violenza, l'ultimo dei quali avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì 1 ottobre, avvenuti nei pressi e all’interno di esercizi pubblici, il Questore di Lecco Alfredo d'Agostino ha disposto la chiusura temporanea di due bar siti all'interno del rione, all'altezza dell'incrocio con via Francesco Petrarca.

Le misure “conseguono a puntuali attività sul territorio disimpegnate dal personale della Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri”, spiegano fonti delle forze dell'ordine, che hanno evidenziato “situazioni di rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica, tali da indurre l’Autorità Provinciale tecnica di pubblica sicurezza a ricorrere alla misura in argomento”.

L'ordinanza anti alcool

Mauro Gattinoni ha, intanto, detto "stop" all'alcool (d'asporto) in viale Turati. Il primo cittadino ha emesso un'ordinanza contingibile ed urgente in materia di sicurezza urbana per ovviare ai problemi di violenza e spaccio sorti nel corso degli ultimi mesi. Nello specifico l'ordinanza fa riferimento a cinque esposti: segnalazione del 5 agosto 2021 per disturbo alla quiete, spaccio; esposto del 23 settembre 2021 per disturbo alla quiete pubblica e degrado urbano; esposto del 27 settembre per disturbo alla quiete pubblica e degrado urbano; esposto del 27 settembre per disturbo alla quiete pubblica, uso di sostanze; raccolta firme residenti del 28 settembre per episodi di violenza e inciviltà; esposto del 29 settembre per disturbo alla quiete pubblica, rissa.

Durante l'ultima riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutasi nelle sale della Prefettura di Lecco lo scorso mercoledì 29 settembre le varie parti hanno deciso di adottare un’ordinanza sindacale che possa fungere da strumento di prevenzione e utile deterrente ai comportamenti che hanno creato subbuglio in un po' tutto il rione di Santo Stefnao.