Chiude il bar delle Caviate: “La convenzione con Tamoil sia rispettata”

Alle Caviate ha chiuso lo storico bar. Punto di approdo per chi percorreva il lungolago e la ciclopedonale che collega a Pradello, ma anche per tanti pensionati che quotidianamente vi si ritrovavano per dar vita a un secondo "cantun di ball". Aldilà del legame emotivo, la chiusura dell'esercizio commerciale apre un interrogativo legato al distributore della Tamoil lì presente, “l'unico della città di Lecco” come ricordato da Corrado Valsecchi, capogruppo di Appello per Lecco in Consiglio comunale.

“La cosa che maggiormente mi preoccupa è che quel sito era l'unico punto di riferimento per l'approvvigionamento di carburante per le imbarcazioni a motore - ha aggiunto il consigliere, già assessore durante la giunta Brivio II -. La Tamoil ha una convenzione con il Comune di Lecco sottoscritta tempo fa e deve rispettarla, l'amministrazione deve esigere che quel servizio non venga interrotto. Una città che guarda al turismo, sta pensando alla riqualificazione del lungolago e a promuovere un porticciolo in località Malpensata non può permettersi il lusso di chiudere l'unico distributore che si affaccia sul lago”.

“I primi disagi”

I disagi si sono già palesati: “Durante lo scorso fine settimana scorso alcuni proprietari di motoscafi si sono chiesti perché la Tamoil non erogasse più il servizio a lago. Me lo chiedo anch'io, francamente. Vorrei capire quali sono i tempi per trovare un nuovo gestore e soprattutto se non ci siano sorprese dietro l'angolo che portano ad un disimpegno della società Tamoil verso la convenzione sottoscritta con il Comune di Lecco”.