Barbecue abusivi in riva al lago: "giro" smantellato dalla Polizia

C'erano il battage pubblicitario sui social network e pure il menù. Di fatto erano microattività economiche aperte in riva al lago, in quella Rivabella che ogni fine settimana dalla primavera all'autunno diventa preda di centinaia d'improvvisati avventori "armati" di barbecue e carbonella, carne e verdure, alcolici e analcolici, frigoriferi e coperte. Tutto per il consumo interno, generalmente, ma qualcuno ha deciso di darsi all'imprenditoria.

Il "ristorante" abusivo a Rivabella

La vicenda affonda le radici ai mesi scorsi ed è stata portata alla luce da Monica Porta, comandante della Polizia Locale di Lecco, durante la conferenza stampa durante la quale ha snocciolato i dati sull'attività svolta nel corso del 2022. E tra le operazioni condotte nel corso del presidio delle aree verdi figura anche quella andata in scena sulla spiaggetta nascosta che si trova a poca distanza dall'Area Spettacoli Viaggianti del Bione: qui venivano ricevuti e serviti vari clienti, che sceglievano tra le varie portate presenti sui volantini virtuali. Tutto non a norma, ovviamente: niente licenze, tantomeno venivano rispettate le norme legate all'Haccp.

Gli agenti lecchesi sarebbero stati allertati da vari pensionati, habitué della zona per delle serrate partite a carte o per delle battute di pesca, che si sono visti usurpare quella bella oasi a una manciata di metri dallo specchio d'acqua, diventata per qualche tempo un ristorante a cielo aperto. Un "giro" illegale che vedeva protagonisti clienti che giungevano perlopiù dalla vicina Bergamasca: l'intervento dei poliziotti ha portato alla rimozione delle due strutture in legno che erano state occupate per farne delle improvvisate cucine.